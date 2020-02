Tussentijds rapport: wrak helikopter Kobe Bryant vertoonde geen tekenen van motorproblemen KVDS

08 februari 2020

06u50 0 Sport Het wrak van de helikopter van basketballegende Kobe Bryant vertoonde geen uitwendige tekenen dat er problemen waren geweest met de motor. Dat heeft de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) vrijdag meegedeeld in een tussentijds rapport.

Bryant en zijn dochter Gianna (13) kwamen op 27 januari om het leven in Calabasas, Californië toen ze samen met nog zeven andere passagiers onderweg waren naar een tornooi in de Mamba Sports Academy van Bryant. Het team van Gianna deed daaraan mee.

Eindrapport

Het eindrapport van de NTSB – dat het ongeval onderzoekt – wordt niet binnen het jaar verwacht, maar de overheidsdienst gaf wel al een tussentijdse update.





Een getuige zou de NTBS verteld hebben dat de helikopter vooruit en omlaag vloog in de dichte mist, net voor hij tegen een heuvelrug te pletter sloeg. De getuige verklaarde ook dat hij het toestel maar 1 tot 2 seconden had gezien voor het crashte. (lees hieronder verder)

Het instrumentenpaneel van de helikopter was helemaal vernield en de meeste onderdelen lagen op een andere plaats dan waar ze normaal zaten, staat te lezen in het rapport. De besturing was kapotgebroken en zwaar beschadigd door de brand die op de crash volgde.

Aangezien er een tak op de crashsite afgesneden was, gaan de onderzoekers ervan uit dat de motor werkte en de rotors aan het draaien waren op het moment van de impact.

Lijkschouwer

Het rapport van vrijdag was louter informatief. Er is nog geen enkele zekerheid over de precieze oorzaak van de helikoptercrash. De lichamen van de slachtoffers werden intussen wel geboren en volgens de lijkschouwer zouden ze om het leven gekomen zijn door ‘de impact van een stomp object’, wat op de crash kan wijzen.

