Turnster Nina Derwael ontvangt Nationale Trofee voor Sportverdienste Redactie

08 november 2018

12u01

Bron: Belga 2 Nina Derwael mocht vanmiddag de Nationale Trofee voor Sportverdienste 2018 in ontvangst nemen. Ze volgt zo tennisser David Goffin op. Derwael schreef vorige week nog geschiedenis door zich als eerste Belgische turnster tot wereldkampioene te kronen.

Derwael schreef vorige week Belgische sportgeschiedenis door als eerste Belgische turnster wereldkampioene te worden. Ze deed dat in Doha met goud aan de brug met ongelijke leggers. Daarnaast werd ze in Qatar ook vierde in de allroundcompetitie en vierde aan de balk.

In augustus verlengde de 18-jarige Truiense op het EK in Glasgow haar Europese titel aan de brug en won ze zilver aan de balk. Vorig jaar kreeg Derwael al de Vlaamse Reus (een trofee van de Vlaamse sportpers) na haar Europese titel en WK-brons aan de brug.

De Nationale Trofee voor Sportverdienste, die maar één keer in een carrière kan worden gewonnen, bekroont sinds 1928 een Belgische sporter of sportploeg die zich in het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De prestigieuze onderscheiding kan maar één keer in een carrière worden gewonnen. Een jury van (oud)sportkampioenen kiest de laureaat.

2018 was een jaar met heel wat uitschieters in de Belgische sport. De jury, die bestaat uit (oud)sportkampioenen, had de keuze uit onder meer Nina Derwael (wereld- en Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers), Koen Naert (Europees kampioen marathon), Thierry Neuville (uitzicht op wereldtitel rally), Emma Plasschaert (wereldkampioene zeilen) en Wout van Aert (wereld- en Belgisch kampioen veldrijden). De Rode Duivels (brons op het WK) wonnen de trofee al in 1980. Ook de Belgian Tornados (EK-goud op 4x400m) staan al op de erelijst (in 2015).

De erelijst van de Nationale Trofee voor Sportverdienste:

GROTE PRIJS FERNAND JACOBS

1928 - Louis Crooy en Victor Groenen (luchtsport)

1929 - Georges Ronsse (wielrennen)

1930 - Hyacinte Roosen (worstelen)

1931 - Rene Milhoux en Jules Tacheny (motorsport)

NATIONALE TROFEE VOOR SPORTVERDIENSTE

1933 - Jozef Scherens (wielrennen)

1934 - Union St-Gillis (voetbal)

1935 - Graaf Arnold de Looz-Corswarem (luchtsport)

1936 - Ernest Demuyter (ballonvaren)

1937 - Joseph Mostert (atletiek)

1938 - Hubert Carton de Wiart (autosport)

1939 - Commandant Henry de Menten de Horne (ruitersport)

1940 - Fernande Caroen (zwemmen)

1941 - Jean Guilini (zwemmen)

1942 - Pol Braeckman (atletiek)

1943 - Prins Albert de Ligne (algemeen)

1944 - niet toegekend

1945 - vliegend personeel van de Belgische R.A.F.-sectie

1946 - Gaston Reiff (atletiek)

1947 - Micheline Lannoy en Pierre Baugniet (kunstrijden)

1948 - Etienne Gailly (atletiek)

1949 - Feru Moulin (zwemmen)

1950 - Briek Schotte (wielrennen)

1951 - Johny Claes en Jacques Ickx (autosport)

1952 - Andre Noyelle (wielrennen)

1953 - bemanning van het yacht Omoo (de h. en mev. Louis Van de Wiele en Fred Debels)

1954 - Dolf Verschueren (wielrennen)

1955 - Roger Moens (atletiek)

1956 - Gilberte Thirion (autosport)

1957 - Jacky Brichant en Philippe Washer (tennis)

1958 - Rene Baeten (motorcross)

1959 - Nationale hockeyploeg

1960 - Flory Van Donck (golf)

1961 - Rik Van Looy (wielrennen)

1962 - Gaston Roelants (atletiek)

1963 - Aureel Vandendriessche (atletiek)

1964 - Joël Robert (motorcross)

1965 - Eerste jachtwing (luchtsport)

1966 - Raymond Ceulemans (biljarten)

1967 - Ferdinand Bracke en Eddy Merckx (wielrennen)

1968 - Jacky Ickx (autosport)

1969 - Serge Reding (gewichtheffen)

1970 - Freddy Herbrand (atletiek)

1971 - Emiel Puttemans (atletiek)

1972 - Karel Lismont (atletiek)

1973 - Roger De Coster (motorcross)

1974 - Paul Van Himst (voetbal)

1975 - Jean-Pierre Burny (kano-kajak)

1976 - Ivo Van Damme (atletiek)

1977 - Gaston Rahier (motorcross)

1978 - RSC Anderlecht (voetbal)

1979 - Robert Van de Walle (judo)

1980 - Rode Duivels (voetbal)

1981 - Annie Lambrechts (rolschaatsen)

1982 - Ingrid Berghmans (judo)

1983 - Eddy Annys (atletiek)

1984 - Andre Malherbe (motorcross)

1985 - niet toegekend

1986 - William Van Dijck (atletiek)

1987 - Ingrid Lempereur (zwemmen)

1988 - Eric Geboers (motorcross)

1989 - Michel Preud’homme (voetbal)

1990 - Jan Ceulemans (voetbal)

1991 - Jean-Michel Saive (tafeltennis)

1992 - Annelies Bredael (roeien)

1993 - Vincent Rousseau (atletiek)

1994 - Brigitte Becue (zwemmen)

1995 - Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1996 - Johan Museeuw (wielrennen)

1997 - Luc Van Lierde (triatlon)

1998 - Ulla Werbrouck (judo)

1999 - Gella Vandecaveye (judo)

2000 - Joël Smets (motorcross)

2001 - Kim Clijsters en Justine Henin-Hardenne (tennis)

2002 - Marc Wilmots (voetbal)

2003 - Stefan Everts (motorcross)

2004 - Axel Merckx (wielrennen)

2005 - Tom Boonen (wielrennen)

2006 - Kim Gevaert en Tia Hellebaut (atletiek)

2007 - aflossingsploeg 4x100m vrouwen (atletiek/Kim Gevaert, Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo)

2008 - niet toegekend

2009 - Philippe Gilbert (wielrennen)

2010 - Philippe Le Jeune (ruitersport/jumping)

2011 - Kevin Borlée (atletiek)

2012 - Evi Van Acker (zeilen)

2013 - Frederik Van Lierde (triatlon)

2014 - Daniel Van Buyten (voetbal)

2015 - aflossingsploeg 4x400m mannen (atletiek)

2016 - Nafissatou Thiam (atletiek)

2017 - David Goffin (tennis)

2018 - Nina Derwael (turnen)