Tsitsipas kan Nadal-mirakel niet herhalen: Medvedev naar finale

Het beloofde een spannend treffen te worden vandaag in Melbourne, met Medvedev en Tsitsipas stonden de nummers 4 en 5 tegenover elkaar. Voor Medvedev zou dit de eerste echte test van het tornooi worden. Tsitsipas had die grote test al gehad met een mirakelmatch tegen Rafael Nadal, waarin hij na 2 verloren sets toch nog de overwinning pakte.

Beide spelers waren niet van plan elkaar veel toe te geven. Halverwege de eerste set vond Medvedev toch een opening en liep tot 4-2 uit. Tsitsipas slaagde er niet in om het tij te keren. De eerste set eindigde 6-4 in het voordeel van Medvedev.

Tsitsipas had zo stilaan een nieuw Nadal-mirakel nodig om de finale te halen. De Griek knokte zich terug in de set en kon breaken voor 4-3. Even leek Tsitsipas de 3de set nog te kunnen winnen. Maar Medvedev wist zich te herpakken. De Rus maakte een wereldpunt voor 6-5 en serveerde daarna de wedstrijd rustig uit. In de finale treft Medvedev Novak Djokovic die op zijn beurt tornooisensatie Karatsev uitschakelde.