Trebel & co zamelden al 50.000 euro in en doneren onder meer mondmaskers aan opvangcentrum Klein Kasteeltje Redactie

11 april 2020

Het eerste resultaat van 'Souliers du coeur' is zichtbaar. Met de tot nu ingezamelde 50.000 euro werden al voedingsmiddelen en beschermkledij - waaronder maskers, handgel en handschoenen - gedoneerd aan 13 organisaties. Gisteren gingen Selim Amallah (Standard), Edo Kayembe (Anderlecht), Adrien Trebel (Anderlecht) en Frédéric Duplus (OHL) langs bij L'ilot, een Brusselse vzw voor daklozen. Ze deelden onder meer mondmaskers uit aan opvangcentrum Klein Kasteeltje. "We zitten in een crisis. Het is belangrijk dat ieder op zijn manier iets bijdraagt", aldus Trebel. Met het initiatief 'Souliers du coeur', onder leiding van spelersmakelaar Mogi Bayat, bundelen 47 Belgische voetballers en trainers de krachten in de strijd tegen het coronavirus. Onder anderen Marouane Fellaini, Adnan Januzaj, Radja Nainggolan, Dieumerci Mbokani en Michel Preud'homme doneerden al een bedrag.

