TRANSFERSOAPS. Steven Defour als spil in de vuilste Belgische transferoorlog ooit, met een Ford Mondeo die voor een huis in Genk uitbrandde

Basketbal/triatlon Slachtof­fer van aanslag in Zaventem Sébastien Bellin focust op BCT Overijse en triatlon: de ex-basketbal­spe­ler neemt dit jaar deel aan Ironman in Hawaii

BC Terlanen Overijse postte een berichtje op Facebookpagina dat ogenschijnlijk onbelangrijk leek, maar toch de aandacht trok. Sébastien Bellin (44) wordt coach bij de club. Hij zal zich volgend seizoen ontfermen over de U21. Wie het basketbal volgt, weet dat Bellin een grote naam is in deze sport. Bovendien was hij een van de slachtoffers van de aanslag in Zaventem. Meteen werd het wel opmerkelijk nieuws.

