Transfer Talk. Wordt deze Michael Krmencik dan de nieuwe spits van Club? Redactie

30 januari 2020

08u13 0

Wordt Krmencik de nieuwe spits van Club?

Niet Adolfo Gaich (20), wel Michael Krmencík lijkt de nieuwe spits van Club Brugge te gaan worden. Dat blijkt althans uit de communicatie van Viktoria Plzen, zijn huidige ploeg, op Twitter. “Onze club heeft de afgelopen uren een zeer interessant aanbod ontvangen voor Michael Krmencik en er werd besloten de speler groen licht te geven om te onderhandelen. Michael verliet vanochtend de stage in Estepona om medische tests te ondergaan bij Club Brugge. Als alles goed gaat, is Michael binnenkort een speler van Club”, klinkt het bij de Tsjechische topclub.

Krmencik, 26, is een Tsjechische spits die met zijn 1,91 meter voldoet aan het profiel waarnaar blauw-zwart op zoek was. Hij stond dit seizoen in 20 competitiematchen al tien keer aan het kanon. Hij kwam ook al 23 keer uit voor de nationale ploeg, daar wist hij al acht keer de weg naar doel te vinden.

Wel is het afwachten of Krmencik de spits effectief gaat worden. Gisteren meldde de Argentijnse voetbalbond ook al dat Gaich zijn medische tests bij Club zou afleggen, maar Club ontkende en een poosje later meldden ook de Argentijnen dat de spits toch gewoon bleef waar hij was.

Tijd voor Gaich tikt, en prijs loopt op...

Komt-ie of komt-ie niet? Nog een kleine 48 uur heeft Club Brugge om het Argentijnse toptalent Adolfo Gaich (20) te strikken. De onderhandelingen verlopen evenwel nog steeds moeizaam. Niet het minst omdat zijn club San Lorenzo steeds bijkomende eisen blijft stellen. Zo bedraagt de clausule in het contract van de spits niet langer 15 miljoen euro, taksen inclusief, maar 18 miljoen euro. Een bedrag dat Club - dat eerder deze maand al úren lang samen zat met de excentrieke voorzitter van San Lorenzo - weigert te betalen.

Hoezeer blauw-zwart ook overtuigd is van Gaich, het laat zich niet onder druk zetten. Berichten als dat de 1-voudige A-international op weg is naar Brugge, zijn dan ook heel voorbarig. Zoals de tweet van het officiële account van de Argentijnse voetbalbond dat Gaich (1m90, 82kg) de selectie van de U23 zou verlaten om in Buenos Aires zijn medische tests af te leggen. Twee uur later klonk het dan weer dat de spits tóch bij de ploeg blijft. Tik tak. Of tovert Vincent Mannaert straks een wit konijn uit z’n hoed? (NP)

Windstil bij Anderlecht of toch niet?

Anderlecht hoopt deze winter van Alexis Saelemaekers en/of Elias Cobbaut geld te maken om twee inkomende transfers te kunnen financieren. Maar tot gisterenavond was er voor geen van beide spelers een piste die daadwerkelijk werd gevolgd. Voor Saelemaekers werd er door verschillende clubs, waaronder Freiburg en CSK Moskou, geïnformeerd naar de Brusselaar, maar tot onderhandelingen met de drie partijen kwam het niet.

Ook voor Cobbaut was er interesse, maar de biedingen bleven fel onder de door Anderlecht verhoopte prijs. Anderlecht sluit evenwel niet uit dat in de laatste twee dagen van de wintermercato er alsnog een bod komt op (één van) beiden. (MJR)

Sanneh heeft werkvergunning beet

Niets staat een uitleenbeurt van Bubacar Sanneh naar Oostende nog in de weg. Tussen Anderlecht en Oostende bestond reeds een mondeling akkoord over een huurovereenkomst, maar het ontbrak de Gambiaan aan een geldige werkvergunning. Dat administratief dossier is nu in orde gebracht. Maar of de verdediger ook daadwerkelijk naar Oostende trekt, is zeer de vraag. De voorbije dagen hebben zich immers nog andere kapers gemeld. Sanneh verbrak vorig weekend eenzijdig zijn contract bij het Turkse Göztepe aan wie Anderlecht hem had uitgeleend. (MJR)

Mboula (Cercle) naar Huesca

De huurovereenkomst tussen Cercle Brugge en Monaco voor Jordi Mboula werd beëindigd. De 20-jarige Spanjaard zal het seizoen volmaken bij Huesca in de Spaanse tweede klasse. Mboula, door Monaco als toptalent bij Barcelona weggehaald, kon zich in Brugge niet doorzetten. Hij speelde slechts één volledige wedstrijd (het verloren bekerduel tegen Rebecq) en verzamelde in zeven competitiewedstrijden slechts 239 minuten (met een uitsluiting op KV Oostende als dieptepunt). Na de trainerswissel in oktober raakte Mboula geblesseerd.