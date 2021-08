TRANSFER TALK. Ronaldo stapt op privéjet in Turijn, Manchester United lijkt slag thuis te halen - Stunt PSG nog met Haaland-transfer?

Club BruggeHet einde van de zomermercato nadert, maar er zit nog wel wat aan te komen. De nakende megatransfers van Kylian Mbappé (Real Madrid) en Cristiano Ronaldo (Man City/Man United) houden voetbalminnend Europa in hun greep. En ook in België hangt er nog wel wat in de lucht. Zo lijkt Club Brugge nog te zullen uithalen. Op deze pagina zit u goed voor al het transfernieuws uit binnen- en buitenland!

Ronaldo stapt op privéjet in Turijn, Man United lijkt Portugees binnen te halen

Letterlijk weg is hij al. Cristiano Ronaldo stapte zonet op een privéjet in Turijn - bestemming: Portugal. De Portugees leek lange tijd op weg naar Manchester City, maar de club heeft nu zelf de stekker uit de onderhandelingen getrokken. City-coach Pep Guardiola kreeg eerder vandaag uiteraard vragen over het dossier-Ronaldo. “Ik kan er niet veel over zeggen", aldus de Spanjaard toen. “Hij is een Juve-speler en zal nu zelf beslissen waar hij zijn carrière voort wil zetten. Op dit moment is hij ver, ver van ons. Hij beslist waar hij zal spelen: niet Man City of ik.”

Maar City wordt het dus niét. Stadsgenoot United mengde zich intussen ook al in de debatten en lijkt nu ook aan het langste eind te gaan trekken. En opvallend: Man United-trainer Ole Gunnar Solskjaer had zonet op zijn persconferentie enkele opvallende quotes in petto over de Portugees. “Cristiano is een legende van deze club, de grootste speler aller tijden als je het mij vraagt”, aldus de Noor. “Ik had het geluk met hem te spelen. Ach, laten we zien wat er gebeurt. We hebben altijd een goede band gehad en goed met elkaar gecommuniceerd. Bruno (Fernandes, red.) heeft met hem gepraat. Ronaldo weet wat we van hem vinden. Als hij ooit weg zou gaan bij Juventus, weet hij dat wij er zijn. Iedereen die met hem heeft gespeeld, heeft een zwak voor hem.”

Stunt PSG ook nog met transfer van Haaland?

Krijgen we écht een doldwaas einde van de zomermercato? Telegraph Sport meldt immers dat Paris Saint-Germain eraan denkt om Kylian Mbappé, op weg naar Real Madrid, te vervangen door een andere wereldspits: Erling Braut Haaland. Borussia Dortmund geeft al de hele zomer aan dat het de Noor niet zal verkopen, maar PSG zou een megabod voorbereiden.

Volledig scherm © Photo News

Ook Dessoleil officieel van Antwerp

Pierre Dwomoh is niet de enige inkomende transfer die Antwerp vandaag aankondigt. De ‘Great Old’ meldt dat ook de overgang van Dorian Dessoleil rond is. De 29-jarige Belg komt over van Sporting Charleroi, waar hij de voorbije seizoenen sterkhouder en kapitein was. De centrale verdediger ondertekende op de Bosuil een contract voor drie seizoenen (met optie).

Dessoleil speelde sinds 2015 voor Charleroi. De linksvoetige verdediger was er goed voor 203 wedstrijden en droeg er de aanvoerdersband. Ook dit seizoen was hij in de eerste vijf competitieduels bij de Zebra’s een vaste waarde achterin.

Ronaldo verlaat oefencomplex Juventus en neemt afscheid van ploegmaats

Een volgende stap richting de sensationele transfer. Cristiano Ronaldo heeft het oefencomplex van Juventus verlaten en hij nam zelfs al afscheid van zijn ploegmaats. Ook Juve-coach Allegri bevestigt het vertrek van de Portugees. Lees HIER meer over de nakende overgang naar Manchester City.

Volledig scherm © Photo News

Officieel: Antwerp haalt ook toptalent Pierre Dwomoh

R. Antwerp FC doet, zoals verwacht, nog een inkomende transfer. De Great Old bevestigt de komst van Pierre Dwomoh, een 17-jarige aanvallende centrale middenvelder van RC Genk. Dwomoh staat bekend als een groot talent met fantastische voetjes, maar ook met een stevige handleiding. Zo werd hij vorig seizoen bij RC Genk na een akkefietje naar de B-kern gestuurd. Nadien was er langs beide zijden iets gebroken. Dwomoh, een jeugdproduct van Anderlecht dat op zijn 13de verkaste naar Limburg, wilde absoluut spelen, Genk kon hem die garantie niet geven. Een vertrek van de ranke jeugdinternational was de beste oplossing.

Guardiola stemt in met komst Ronaldo

Manchester City houdt de lijn met Cristiano Ronaldo open. De zaakwaarnemer van CR7, Jorge Mendes, hoopt een overgang voor mekaar te krijgen. Pep Guardiola heeft liever Ronaldo dan geen spits. City legt zijn eieren in het mandje van Jorge Mendes, de superagent. Hij weet wat City Ronaldo wil bieden aan salaris, hij kent ook de eisen van Juventus. Lees HIER meer!

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © Photo News

Wesley op terugweg naar Club, ook Cypriotische winger op komst

Club Brugge is niet van plan om stil te zitten tijdens de laatste dagen van de mercato. Terwijl de landskampioen het dossier van Leicester-winger Kamal Sowah (21) – de nieuwste recordaankoop van 9 miljoen euro – aan het afronden is, staat ook Wesley Moraes (24) op het punt om (weer) naar Club te komen. De Braziliaan wordt vandaag in België verwacht voor zijn medische tests. Blauw-zwart gaat Wesley een seizoen huren van Aston Villa, waar hij twee jaar na zijn transfer van 25 miljoen euro op een zijspoor is beland door onder meer een zware knieblessure. Wesley hoopt nu bij Club zijn carrière nieuw leven in te blazen.

En nog is het niet gedaan. Volgens Cypriotische bronnen heeft Club ook een bod van een slordige 3 miljoen euro (plus een percentage op de doorverkoop) gedaan op Loizos Loizou, de 18-jarige flankaanvaller van Omonia Nicosia – gisteravond nog tegenstander van Antwerp FC. Loizou scoorde in die heenmatch twee keer en geldt als een groot talent. Eerder deze mercato snuffelde ook Anderlecht aan hem.

Volledig scherm Loizos Loizou nam het gisteren nog op tegen Antwerp en Radja Nainggolan. © BELGA

Na nieuw bod van 180 miljoen: “PSG gaat rond tafel zitten met Real over Mbappé”

Het is Real Madrid menens in de strijd om de handtekening van Kylian Mbappé. De Koninklijke bracht volgens de Spaanse sportkrant Marca gisteren een verhoogd bod uit van 180 miljoen euro op de Fransman. De Parijzenaars hielden eerst halsstarrig vast aan hun vraagprijs van circa 200 miljoen euro, maar volgens l’Équipe zouden ze nu toch verder willen onderhandelen met Real. Lees HIER meer!

Volledig scherm Waar voetbalt Mbappé op 1 september? © AFP