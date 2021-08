Transfer Talk. Praet op weg naar Torino - Chevalier trekt verrassend naar Moeskroen - Leganés als uitweg voor Dessers

Transfer TalkHet einde van de zomermercato nadert, maar er zit nog wel wat aan te komen. De nakende megatransfer van Kylian Mbappé (Real Madrid) houdt voetbalminnend Europa in zijn greep. En ook in België hangt er nog wel wat in de lucht. Op deze pagina zit u goed voor al het transfernieuws uit binnen- en buitenland!

Chevalier ruilt Kortrijk voor Moeskroen

Verrassing van formaat: Teddy Chevalier verlaat KV Kortrijk en trekt naar Moeskroen. Rachid Alioui wordt normaliter zijn vervanger. De 29-jarige Marokkaan komt over van het Franse Angers en scoorde daar zeven keer in 32 matchen. Het contract van Chevalier (34) liep eind dit seizoen af. Hij werd dit seizoen al in iedere wedstrijd naar de kant gehaald. Vooral tegen STVV kon de Fransman daar niet mee lachen en sloeg hij woest tegen de bovenkant van de bank. Chevalier scoorde dit seizoen al twee keer. Dit nieuws komt toch wel als een verrassing. De Franse spits is namelijk erg geliefd bij de supporters van de Veekaa. (IVDA)

Volledig scherm Teddy Chevalier. © Photo News

Praet zo goed als zeker naar Torino

De transfer van Dennis Praet naar Torino lijkt al zo goed als rond. De Rode Duivel heeft z'n medische testen er al op zitten. De Italiaanse club wil hem een jaar huren, met een aankoopoptie van 15 miljoen euro. Praet komt bij The Foxes niet meer van de bank. Ook zaterdag tegen Norwich kwam hij niet in actie. Zijn doorbraakbij Leicester is er nooit gekomen. Praet speelde voor zijn transfer naar de Premier League al drie seizoenen in de Serie A. Torino zoekt naar dringende versterking na een 0 op 6. (KTH)

Volledig scherm © Photo News

Lukebakio naar Wolfsburg

Wolfsburg krijgt er nog een Belg bij. Nadat eerder Sebastiaan Bornauw al naar de Duitse subtopper trok, is het nu de beurt aan Dodi Lukebakio (23). De aanvaller wordt een jaar uitgeleend door Hertha Berlijn. Dit seizoen kwam hij drie keer in actie voor Hertha en was hij goed voor één doelpunt, uitgerekend tegen Wolfsburg. Lukebakio speelde sinds 2019 in Duitsland, nadat hij voor zo’n 20 miljoen euro werd weggeplukt bij Watford. Bij Wolfsburg moet hij de concurrentie onder meer aangaan met ex-Anderlechtspits Lukas Nmecha.

‘t Is een drukke dag voor Lukebakio, want hij wordt vanmiddag verwacht op het oefencomplex van de Rode Duivels. Hij zit immers in de 31-koppige kern van Roberto Martínez voor het drieluik interlands van komende week.

Exit Dessers?

Cyriel Dessers, spits op een zijspoor bij Racing Genk, is op weg naar Spanje. CD Leganés, een club uit de Spaanse tweede klasse, toont verregaande interesse.

Cyriel Dessers is op weg naar de uitgang bij Racing Genk. Na de komst van Iké Ugbo, die tegen Anderlecht voor de winnende treffer zorgde, was er voor Dessers zelfs geen plaats meer op de bank. Hij viel in laatste instantie af en moest plaatsnemen op de tribune. “Ik heb geen spijt van mijn keuzes”, zei Van den Brom. Of er op zeer korte termijn dan geen oplossing moet komen voor Dessers? “Die keuze is niet aan mij”, repliceerde Van den Brom kort. Die oplossing lijkt nu toch in de maak. Racing Genk praat op dit moment met CD Leganés, dat Dessers een jaar op huurbasis zou overnemen. Het bestuur wil Dessers graag ook na 1 september in een Genks shirt zien voetballen. Maar kun je dat maken tegenover die jongen? Vorig seizoen als topschutter in de Eredivisie binnengehaald voor vier miljoen euro. Voor Dessers werd het een heel seizoen tandenknarsen op de bank achter zijn ongenaakbare landgenoot Paul Onuachu.

Een vertrek van Dessers werd in Genk altijd gelinkt aan het dossier Onuachu. Maar het lijkt er hoe langer hoe meer dat de grote spits van Genk deze transferperiode niet meer zal vertrekken. Daardoor is een vertrek van Dessers plots wel bespreekbaar. Temeer omdat na een weekje trainen ook Iké Ugbo hem al voorbij is in de pikorde van Van den Brom. CD Leganés staat na drie speeldagen op een 18de plaats in de Spaanse Segunda Division, afgelopen zaterdag verloren ze thuis met 1-2 van Ibiza.

Volledig scherm © Photo News

Manchester City breekt contract van Speler van het Jaar Ruben Dias open

Manchester City heeft het contract van Ruben Dias met een jaar verlengd tot 2027. De 24-jarige centrale verdediger stapte in september vorig jaar van Benfica over naar de Citizens. Hij ontpopte zich meteen tot een vaste waarde in het elftal van Pep Guardiola. Zijn sterke prestaties leverden de Portugees verschillende individuele awards op, zoals die voor Premier League Speler van het Jaar (in opvolging van teamgenoot Kevin De Bruyne) en de onderscheiding uitgereikt door de schrijvende pers (FWA Award). Dias werd ook uitgeroepen tot beste verdediger in de Champions League van vorig seizoen.

‘Ik ben heel blij met deze nieuwe deal”, zegt Dias. “Sinds mijn komst naar City vorig jaar heb ik van elke minuut genoten. Spelen voor City heeft al mijn verwachtingen overtroffen en het is een echt plezier van zo’n team deel uit te maken.”

Ajax-verdediger vandaag naar Anderlecht

Zonder verrassingen rondt RSC Anderlecht vandaag de komst van Lisandro Magallan af. De 27-jarige verdediger wordt een jaar gehuurd van Ajax. Vandaag worden de laatste details in orde gebracht. De Amsterdammers kochten de Argentijn in 2019 van Boca Juniors voor 9 miljoen euro, maar in de ArenA kon hij zich niet doorzetten, uiteindelijk werd de rechtsvoetige speler al twee keer eerder verhuurd.

Nu Hannes Delcroix wellicht lange tijd out is - deze week zijn er nog onderzoeken gepland - zit Anderlecht niet dik in de centrale verdedigers. Magallan is in dat opzicht de gepaste vervanger. En zo is het inkomende huiswerk van paars-wit af.

Uitgaand liet Anderlecht Elias Cobbaut (23) op huurbasis vertrekken naar Parma (met aankoopoptie). U kunt daarbij denken: als RSCA dan toch een centrale verdediger zou willen, was het dan niet makkelijker geweest om de Mechelaar aan boord te houden? Binnen Anderlecht was het geloof in Cobbaut evenwel zo gekrompen dat men die denkpiste snel verlaten heeft.

Volledig scherm © Photo News

Nusa tekent vandaag bij Club

De toekomst is aan de jeugd, meent Club. Vandaar dat het vergevorderde onderhandelingen voert met Stabæk Fotball over Antonio Nusa, hun 16-jarig goudhaantje. Nusa is een Deense jeugdinternational, die na 11 wedstrijden in ‘Eliteserien’ aan 3 doelpunten zit. De linksbuiten vertoeft reeds in België en bezocht gisteren al het Belfius Basecamp. Club gaat de deal vandaag afronden en legt maar liefst 3 miljoen op tafel voor de 16-jarige.

Mboyo in beeld bij AA Gent

Mogelijk realiseert AA Gent in het slot van de zomermercato nog een inkomende transfer. In de entourage van Ilombe Mboyo valt namelijk te horen dat de spits van Sint-Truiden onderhandelingen zou voeren met de Buffalo’s. De inmiddels 34-jarige Mboyo voetbalde eerder al bij AA Gent tussen 2011 en 2013. Hij maakte pas in januari de overstap van KV Kortrijk naar Sint-Truiden, maar zou mogelijk alweer vertrekken op Stayen.

Volledig scherm Ilombe Mboyo (midden). © Photo News