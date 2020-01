Transfer Talk. Piatek naar Hertha Berlijn Redactie

30 januari 2020

Piatek naar Hertha Berlijn

Krzysztof Piatek verlaat AC Milan en gaat z’n geluk beproeven in Duitsland. De 24-jarige Pool heeft een contract ondertekend bij Hertha Berlijn. Piatek werd in de vorige wintermercato overgenomen door AC Milan van Genoa. Daar had hij in amper een half seizoen z’n killerinstinct laten zien met 19 goals in 21 wedstrijden. Bij Milan vond de jonge Pool moeizamer de weg naar het doel. Hij scoorde in 41 wedstrijden ‘maar’ 16 keer. Met de komst van Zlatan Ibrahimovic eerder deze maand was er voor Piatek geen plaats meer bij de Rossoneri. Milan heeft met Saelemaekers ondertussen ook al een nieuwe flankaanvaller aangetrokken.

Hertha betaalt 27 miljoen euro voor Piatek. Dat is beduidend minder dan dat Milan een jaar eerder voor de Pool betaalde. Dat bedrag lag toen rond de 38 miljoen euro. Milan verliest dus flink wat geld aan de Poolse spits.

It's official! ✍️#IlPistolero will be shooting for Hertha 🔫https://t.co/8dewuNaNM6#hahohe pic.twitter.com/DoHcAnt1eJ Hertha Berlin(@ HerthaBSC_EN) link

Moeskroen versterkt zich met Lasse Sobiech

Moeskroen heeft een vervanger beet voor Bruno Godeau, die vertrok naar Gent. Lasse Sobiech (29) moet de verdediging van de Henegouwers versterken. Moeskroen was al een tijdje op zoek naar een nieuwe centrale verdediger en heeft die met Sobiech dus beet. De Duitser komt over van de Duitse eersteklasser FC Köln. Hij wordt voor zes maanden geleend en Moeskroen bedong ook een aankoopoptie.

Sobiech speelde 148 wedstrijden in de Duitse tweede klasse bij onder meer Sankt Pauli. In de Bundesliga zat hij aan 35 matchen bij onder meer Hamburg en Köln.

✍🏽 Annonce Transfert ✍🏽



Lasse Sobiech pour six mois au Canonnier ! 🔴⚪️



🇩🇪 Allemand



🔄 @fckoeln



ℹ️ Défenseur central



🎂 18 janvier 1991



Plus d’informations ➡️ https://t.co/Wxi63WPK2b#RoyalExcelMouscron#Transfert pic.twitter.com/Lb3cfT77hU Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Zulte Waregem neemt afscheid van Soisalo

Mikael Soisalo maakt het seizoen vol bij de Portugese tweedeklasser Varzim. De Finse middenvelder van Essevee wordt verhuurd aan Varzim, dat ook een aankoopoptie in de overeenkomst bedong.

Soisalo streek in de zomer van 2018 neer aan de Gaverbeek. Zulte Waregem plukte de Finse belofteninternational weg bij Middlesbrough. Vorig seizoen verzamelde Soisalo aardig wat speelminuten, maar de bevestiging volgde niet. Door de recente komst van de Tunesische international Bassem Srarfi was hij nu helemaal op overschot. Dit seizoen moest hij vrede nemen met twee invalbeurten. In anderhalf jaar kwam de middenvelder dertig keer in actie voor Essevee. Daarin was hij goed voor een doelpunt en drie assists.

De 21-jarige Soisalo probeert in de Portugese tweede klasse meer speelminuten te verzamelen. Zijn contract bij Zulte Waregem loopt nog tot medio 2021. Varzim, een middenmotor op de achtste plek, kan de overgang van de Fin na de huurperiode definitief maken.

Mikael Soisalo verlaat SV Zulte Waregem op huurbasis (met aankoopoptie) voor Varzim SC.



De 21-jarige Finse middenvelder gaat tot het einde van het seizoen aan de slag in de Portugese tweede klasse.



🍀Good luck, Mikael! pic.twitter.com/ikCgqllQFy SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Manchester United laat Marcos Rojo terugkeren naar Argentinië

Manchester United laat zijn flankverdediger op overschot Marcos Rojo tijdelijk terugkeren naar Argentinië. De 29-jarige international wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan zijn ex-club Estudiantes, zo maakte de Argentijnse eersteklasser donderdag bekend.

Rojo zit bij United al langer op een dood spoor: dit seizoen werd hij nog maar in negen wedstrijden gebruikt, waarvan slechts drie in de Premier League. Manchester United nam hem na het WK in Brazilië over van Sporting, dat hem twee jaar eerder bij Spartak Moskou had weggeplukt. Voordien speelde hij in eigen land bij Estudiantes, het huidige team van Javier Mascherano en coach Gabriel Milito.

🏟 ¡Juntos y en familia! 🙌 Este sábado a las 18.00, en la previa del partido ante Unión, presentaremos oficialmente a Marcos Rojo en el campo de juego de UNO 🇦🇹



¡Otro sueño que se cumple! 😍 #SabemosDeImposibles pic.twitter.com/UTdPlSxDoR Estudiantes de La Plata(@ EdelpOficial) link

Paco Alcacer op weg naar de uitgang bij Borussia Dortmund

Paco Alcacer staat op het punt Borussia Dortmund, waar hij ploegmaat is van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, te verlaten. De 26-jarige aanvaller staat dicht bij een terugkeer naar Spanje. “We hebben hem de toestemming gegeven te onderhandelen met een Spaanse club, al was dat zeker geen makkelijke beslissing”, zo bevestigde sportdirecteur Michael Zorc. Alcacer was vandaag trouwens niet meer op training bij de Borussen.

Volgens Duitse media is Alcacer op weg naar de Spaanse subtopper Villarreal, voor een bedrag van 27,5 miljoen euro. Dortmund slaat zo nog munt uit de aanvaller, die vorige zomer voor 21 miljoen euro werd overgenomen van FC Barcelona en in Westfalen een contract tot medio 2023 ondertekende, nadat hij een seizoen eerder op uitleenbasis bij Dortmund had vertoefd. Toen was hij uitblinker in een team dat op een zucht van de titel strandde, in de loop van de heenronde van dit seizoen verloor hij na een kwetsuur zijn basisplaats en met de komst van de Noorse sensatie Erling Haaland lijkt daar niet snel verandering in te komen. De negentienjarige international had in zijn eerste twee wedstrijden in de Bundesliga aan twee invalbeurten van 59 minuten in totaal genoeg om vijf keer te scoren, oftewel één doelpunt om de twaalf minuten.

Met het vrijgekomen budget kan de Duitse club de transfermarkt op. Er zou verregaande interesse zijn in de Duitse middenvelder Emre Can van Juventus. “Maar een doorbraak is er in dat dossier zeker niet.”

AS Eupen haalt jonge Ghanees uit Aspire Academy

AS Eupen heeft zich versterkt met de Ghanees Isaac Nuhu. De 18-jarige aanvallende middenvelder en aanvaller, die zijn opleiding kreeg in de Aspire Academy in Senegal, ondertekent een contract tot juni 2022. Nuhu mocht zich de voorbije winterstage in Doha bewijzen en kon daar de Eupense staf overtuigen. Eupen (23 ptn) staat na 23 speeldagen op de dertiende stek in de Jupiler Pro League, met hetzelfde aantal punten als KV Kortrijk.

Von der Academie in Senegal. De l'académie au Sénégal

La KAS Eupen engage Isaac Nuhu 🐼

Welcome Isaac! 🍀



➡️https://t.co/pDm7BjwXVW@Aspire_Academy @aspirezone pic.twitter.com/iY90gqA2aK KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Wordt Krmencik de nieuwe spits van Club?

Niet Adolfo Gaich (20), wel Michael Krmencik lijkt de nieuwe spits van Club Brugge te gaan worden. Dat blijkt althans uit de communicatie van Viktoria Plzen, zijn huidige ploeg, op Twitter. “Onze club heeft de afgelopen uren een zeer interessant aanbod ontvangen voor Michael Krmencik en er werd besloten de speler groen licht te geven om te onderhandelen. Michael verliet vanochtend de stage in Estepona om medische tests te ondergaan bij Club Brugge. Als alles goed gaat, is Michael binnenkort een speler van Club”, klinkt het bij de Tsjechische topclub.

Krmencik, 26, is een Tsjechische spits die met zijn 1,91 meter voldoet aan het profiel waarnaar blauw-zwart op zoek was. Hij stond dit seizoen in 20 competitiematchen al tien keer aan het kanon. Hij kwam ook al 23 keer uit voor de nationale ploeg, daar wist hij al acht keer de weg naar doel te vinden.

Opvallend: ‘t lijkt wat een kopie van de tactiek die gisteren werd toegepast. Toen meldde de Argentijnse voetbalbond dat Gaich zijn medische tests zou afleggen bij Club, maar nadat Club ontkende kwamen ook de Argentijnen op hun stappen terug.

Michael tedy dnes v ranních hodinách opustil týmové soustředění v Esteponě a odletěl na zdravotní prohlídku do belgického celku Club Bruggy. Pokud vše dobře dopadne a dojde k dohodě mezi oběma kluby, přestoupí Michael právě do tohoto týmu. O dalším vývoji budeme informovat. FC Viktoria Plzeň(@ fcviktorkaplzen) link

Ali Gholizadeh blijft Charleroi trouw

Rechtsbuiten Ali Gholizadeh voetbalt ook de komende seizoenen voor RSC Charleroi. Dat hebben de Carolo’s donderdag laten weten. De 23-jarige Iraniër, van wie de overeenkomst na dit seizoen afliep, ligt nu tot juni 2024 onder contract. Gholizadeh streek in juli 2018 neer in Charleroi, nadat hij overkwam van Saipa FC in zijn thuisland. De rechtsbuiten, die zes caps (3 doelpunten) bij Iran op de teller heeft staan, was sindsdien in 41 wedstrijden goed voor zes doelpunten en tien assists.

Charleroi staat in de Jupiler Pro League vijfde, met hetzelfde aantal punten als Standard (41). De Luikenaars tellen wel een partij meer.

AS Roma versterkt zich met youngster Carles Perez (Barcelona)

De 21-jarige winger Carles Perez ruilt FC Barcelona voor AS Roma. Dat heeft de Italiaanse club donderdag laten weten. AS Roma huurt de 21-jarige Spanjaard voor de rest van het seizoen. Daarna neemt de club uit Rome de vleugelaanvaller in principe, als bepaalde doelstellingen gehaald worden, definitief over. Perez ligt dan bij Roma tot juni 2024 onder contract.

“Ik weet dat ik een heel grote club verlaat, maar teken nu bij een evengrote”, reageerde Perez, die dit seizoen in tien wedstrijden in de Spaanse Liga in actie kwam en ook van de Champions League mocht proeven (waarbij hij scoorde tegen Inter). “Ik ben heel blij en kan niet wachten om te trainen met mijn ploegmaats.”

⚡️ Carles indosserà la maglia numero 31 ⚡️#ASRoma pic.twitter.com/PlOdbhLUqs AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Beweging bij Dortmund

Paco Alcácer gaat Borussia Dortmund verlaten. De 26-jarige Spanjaard keert volgens Marca en Kicker terug naar zijn vaderland. Villarreal moet de nieuwe club worden van Alcácer. Eerder werd hij gelinkt aan Valenica. Villarreal zou 30 miljoen euro over hebben voor de spits, die anderhalf jaar geleden van Barcelona voor 23 miljoen euro naar Dortmund ging. In de Bundesliga was Alcácer 23 keer trefzeker in 37 duels. Door de komst van de Noor Erling Haaland mag hij vertrekken bij de ploeg van Axel Witsel en Thorgan Hazard.

Omdat Alcácer aan Villarreal wordt verkocht, heeft Borussia Dortmund de middelen om Emre Can terug te halen naar de Bundesliga. De 26-jarige Duits international staat volgens het Kicker op het punt om Juventus te verlaten. Bij Juve is Can dit seizoen niet meer zeker van een basisplaats. Het is de bedoeling dat Dortmund eerst een half jaar huurt en daarna definitief overneemt.

Lyon versterkt zich met middenvelder Bruno Guimarães

Olympique Lyon heeft zich versterkt met Bruno Guimarães. De 22-jarige middenvelder, kapitein van de Braziliaanse olympische selectie, komt over van Atletico Paranaense in zijn thuisland en ondertekent bij Lyon een contract tot medio 2024. Met de transfer is twintig miljoen euro gemoeid.

Lyon meldt dat Bruno Guimarães normaal op 10 of 11 februari in Frankrijk zal neerstrijken. Momenteel werkt hij nog met Brazilië een olympisch kwalificatietoernooi voor de Spelen in Tokio af. De middenvelder speelt sinds 2017 in de Braziliaanse hoogste klasse met Atletico Paranaense, waarmee hij de Copa Sudamericana (2018) en Braziliaanse beker (2019) won. In de Ligue 1 staat Lyon op de vijfde stek. Het team van Jason Denayer telt 32 punten.

📝 Bruno Guimaraes à l’OL jusqu’en 2024 !



Communiqué ➡️ https://t.co/4pVgUhqgZL pic.twitter.com/cdQcDJEEuf Olympique Lyonnais(@ OL) link

Tijd voor Gaich tikt, en prijs loopt op...

Komt-ie of komt-ie niet? Nog een kleine 48 uur heeft Club Brugge om het Argentijnse toptalent Adolfo Gaich (20) te strikken. De onderhandelingen verlopen evenwel nog steeds moeizaam. Niet het minst omdat zijn club San Lorenzo steeds bijkomende eisen blijft stellen. Zo bedraagt de clausule in het contract van de spits niet langer 15 miljoen euro, taksen inclusief, maar 18 miljoen euro. Een bedrag dat Club - dat eerder deze maand al úren lang samen zat met de excentrieke voorzitter van San Lorenzo - weigert te betalen.

Hoezeer blauw-zwart ook overtuigd is van Gaich, het laat zich niet onder druk zetten. Berichten als dat de 1-voudige A-international op weg is naar Brugge, zijn dan ook heel voorbarig. Zoals de tweet van het officiële account van de Argentijnse voetbalbond dat Gaich (1m90, 82kg) de selectie van de U23 zou verlaten om in Buenos Aires zijn medische tests af te leggen. Twee uur later klonk het dan weer dat de spits tóch bij de ploeg blijft. Tik tak. Of tovert Vincent Mannaert straks een wit konijn uit z’n hoed? (NP)

Sanneh heeft werkvergunning beet

Niets staat een uitleenbeurt van Bubacar Sanneh naar Oostende nog in de weg. Tussen Anderlecht en Oostende bestond reeds een mondeling akkoord over een huurovereenkomst, maar het ontbrak de Gambiaan aan een geldige werkvergunning. Dat administratief dossier is nu in orde gebracht. Maar of de verdediger ook daadwerkelijk naar Oostende trekt, is zeer de vraag. De voorbije dagen hebben zich immers nog andere kapers gemeld. Sanneh verbrak vorig weekend eenzijdig zijn contract bij het Turkse Göztepe aan wie Anderlecht hem had uitgeleend. (MJR)

Mboula (Cercle) naar Huesca

De huurovereenkomst tussen Cercle Brugge en Monaco voor Jordi Mboula werd beëindigd. De 20-jarige Spanjaard zal het seizoen volmaken bij Huesca in de Spaanse tweede klasse. Mboula, door Monaco als toptalent bij Barcelona weggehaald, kon zich in Brugge niet doorzetten. Hij speelde slechts één volledige wedstrijd (het verloren bekerduel tegen Rebecq) en verzamelde in zeven competitiewedstrijden slechts 239 minuten (met een uitsluiting op KV Oostende als dieptepunt). Na de trainerswissel in oktober raakte Mboula geblesseerd.

