Transfer Talk. Aston Villa denkt na Wesley ook aan Nakamba - Ook Santini genoemd bij Nantes De voetbalredactie

20 juni 2019

06u10 1 Voetbal Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Aston Villa denkt na Wesley ook aan Nakamba

Zijn non-seizoen heeft de interesse niet doen afnemen. Marvelous Nakamba (25) staat op het verlanglijstje van Aston Villa. De promovendus in de Premier League plukte vorige week al Wesley Moraes weg in Brugge voor een recordsom van 25 miljoen euro, maar is dus nog niet voldaan. Nakamba wordt er aanzien als een interessant profiel — sterk aan en zonder de bal. Zeker nu blijkt dat Leeds-middenvelder Calvin Phillips — Villa’s eerste keuze — niet te koop blijkt.

Een vertrek van Nakamba is wél bespreekbaar. Zij het tegen de juiste prijs. Club ontving de voorbije weken meerdere aanbiedingen voor de Zimbabwaanse international, die afgelopen seizoen ­onder Leko nochtans zijn basisplaats verloor aan Rits. Alleen kwamen die ­bedragen nooit in de buurt van wat blauw-zwart voor ogen heeft. Binnen Brugge hopen ze ook dat enkele sterke prestaties op de komende Africa Cup – morgenavond opent hij tegen Egypte – de prijs van Nakamba nog wat omhoog zullen drijven. Met nog een contract tot 2021 is Aston Villa niet de enige club die iets ziet in de defensieve middenvelder. Ook vanuit Italië is er interesse. Meer bepaald van Atalanta Bergamo, een aandachtige volger van de Belgische competitie. Atalanta trekt dezer dagen aan de mouw van Genk-middenvelder Malinovskyi en volgt het dossier van ­Nakamba ook op de voet. (NP/KTH)

Ook Santini genoemd bij Nantes

Santini wordt in Franse media gelinkt aan Nantes, waar hij Appiah en mogelijk ook Trebel kan terugvinden. Als zijn vervanger wordt in de Turkse media de naam van Michael Frey van Fenerbahçe gesuggereerd. Ook RC Genk zou volgens diezelfde bronnen geïnteresseerd zijn in de Zwitserse spits die het voorbije seizoen in de Europa League twee keer scoorde in het Astridpark. (MJR)

Anderlecht wil Matt Smith (19)

Dat Anderlecht in zijn transferpolitiek naar de jeugd van Manchester City lonkt, was te verwachten. Eén van de namen die paars-wit in het vizier heeft, is die van de 19-jarige Welshman Matt Smith. Smith is een verdedigende middenvelder. T1 Simon Davies bevestigde in media van Manchester de interesse. Smith werd dit seizoen uitgeleend aan Twente. (MJR)

Simão op weg naar AEK, Arslanagic naar Fenerbahçe?

David Simão (29) lijkt de Bosuil na bijna zes maanden alweer te verlaten. Antwerp bevestigde dat er een akkoord met AEK Athene in de maak is. Volgens Griekse bronnen zou de Great Old zo’n 400.000 euro opstrijken. Ook rond Dino Arslanagic doken er transfergeruchten op. Hij zou een persoonlijk akkoord hebben met Fenerbahçe. Alleen ontkent men bij Antwerp met klem dat hij de club mag verlaten. Arslanagic ligt nog vast tot eind volgend seizoen. Franse media linken Antwerp dan weer aan Opa Nguette (24), een Senegalese flankaanvaller van Metz. (SJH/MVS/PJC)

El Kaddouri bijna van Standard

Ze zitten niet stil bij Standard. De deal met Omar El Kaddouri (28) is zo goed als rond. De Rouches hebben volgens Griekse bronnen een akkoord met PAOK over een definitieve transfer. De speler en Standard waren er al uit over een contract voor drie seizoenenen. Standard betaalt 1 miljoen euro. Het dossier rond Amir Rrhamani (25) zit dan weer muurvast. De Kosovaarse verdediger van Dinamo Zagreb kan ook naar Hellas Verona. Daar zou de voorkeur van Rrhamani naar uitgaan. (FDZ)