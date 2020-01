Transfer Talk (27/1). Antwerp haalt Kroatische doelman - Godeau nu al naar AA Gent -Eriksen moet Lukaku goals aanreiken Redactie

27 januari 2020

21u51 4

Antwerp haalt Kroatische doelman

Antwerp heeft een nieuwe doelman beet en dat is niet de Iraniër Beiranvand, maar de Kroaat Davor Matijas. De jeugdinternational van Hajduk Split tekende een contract voor 3,5 jaar op de Bosuil. De 20-jarige goalie slaagde ook al voor zijn medische tests. Hij sluit morgen aan op training bij Antwerp.

Davor Matijas tekent een contract voor 3,5 jaar op de Bosuil! 📄🖋️



Lees meer 👉 https://t.co/4BO3s5ds3V pic.twitter.com/b5tuwBMzFS Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Bruno Godeau nu al naar AA Gent

AA Gent neemt Bruno Godeau (27) met onmiddellijke ingang over van Moeskroen. De Buffalo’s bereikten eerder al een overeenkomst vanaf volgende zomer met de linksvoetige verdediger, die einde contract is bij de grensploeg. Godeau tekende al een contract vanaf juli tot 2023, maar Gent bereikte nu met Moeskroen een overeenkomst om hem meteen naar de Ghelamco Arena te halen. Normaal gezien is Godeau zaterdag al speelgerechtigd tegen KV Mechelen. (RN)

Moeskroen strikt aanvaller Dylan Seys

Dylan Seys heeft een contract ondertekend bij Moeskroen tot juni 2021. De 23-jarige aanvaller mocht testen op winterstage in Spanje en kreeg een positieve evaluatie. Seys werd gevormd bij Club Brugge en speelde de voorbije twee seizoenen voor RKC Waalwijk. Daar scoorde hij 23 keer, maar ontbond hij z'n contract in december 2019.

✍🏽 Annonce Transfert ✍🏽



Dylan Seys signe à l’Excel ! 🔴⚪️



🇧🇪 Belge⁰

ℹ️ Ailier droit

⁰🎂 26 septembre 1996



Plus d’informations ➡️ https://t.co/wxgppfSc2I#RoyalExcelMouscron#Transfert pic.twitter.com/w03wolwHeX Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Standard haalt jongere broer van Luyindama

Standard heeft met John Mayanga Nekadio een nieuwe centrale verdediger binnengehaald. De 18-jarige Congolees komt over van FC Trinité, een club uit zijn thuisland. Opvallend: Nekadio is de jongere broer van Christian Luyindama (26), die tussen 2017 en 2019 74 matchen speelde voor de Rouches.

✍ Bienvenue John Nekadio 🔴⚪#RSCL pic.twitter.com/X42Uy3Buu0 Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Genk richt pijlen weer op Didillon

Nu de deal tussen RC Genk en Alireza Beiranvand is afgesprongen heeft Genk zijn pijlen voor een tweede keer op Anderlecht-doelman Thomas Didillon gericht. De 24-jarige Fransman wordt vandaag in Genk verwacht om de deal te finaliseren. Lees er HIER alles over!

Eriksen geland in Milaan

Christian Eriksen is maandagmorgen geland op de luchthaven van Milaan-Linate. De 27-jarige Deen van Tottenham Hotspur staat op het punt een contract te ondertekenen bij het Inter Milaan van Rode Duivel Romelu Lukaku. Eriksen beschikt in Londen over een deze zomer aflopende overeenkomst. In Milaan zou een contract van 4,5 jaar voor hem klaarliggen. Zijn transfer zou Tottenham nog zo’n twintig miljoen euro moeten opbrengen.

Eriksen werd op de luchthaven omstuwd door Interfans die al een glimp wilden opvangen van hun nieuwe aanwinst. Volgens diverse Italiaanse media zal hij maandagmiddag zijn medische testen afleggen, waarna het contract ondertekend zal kunnen worden. Eriksen was de voorbije jaren voor de Spurs goed voor 69 goals en 89 assists in 305 officiële duels. Vorig seizoen haalde hij met de Londense club nog de Champions League-finale.

De spelverdeler zou de derde winteraanwinst zijn van Inter, na Ashley Young (Manchester United) en Victor Moses (Chelsea, huur). Inter kwam afgelopen zondag in de Serie A niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het Cagliari van Radja Nainggolan. Uitgerekend Nainggolan, die door Inter wordt verhuurd aan de Sardijnen, scoorde het bezoekende doelpunt.

De Nerazzurri konden later op de avond wel juichen met de 2-1 overwinning van Napoli tegen koploper Juventus. Zo telt Inter in de tussenstand als nummer twee slechts drie punten achterstand op Juve.

Christian #Eriksen has just landed in Milan! 🔵⚫️ pic.twitter.com/dliMkaDY4Q Francesco Porzio(@ fraporzio95) link

Christian Eriksen has just landed in Milano. He’ll sign as new Inter player. 🇩🇰🛬 #Eriksen #THFC #Inter pic.twitter.com/Mk8B2JTcPU Fabrizio Romano(@ FabrizioRomano) link

Vreemde wending in keepersdossier Beiranvand

Vreemde wending in het keepersdossier van Racing Genk. De 27-jarige Iraanse international Alireza Beiranvand lag in polepositie om de rest van het seizoen de vervanger te worden van Maarten Vandevoordt. Alles leek in kannen en kruiken, op zijn Instagramaccount had Beiranvand zelfs al afscheid genomen van de supporters van zijn club Persepolis. Vrijdagochtend werd hij in ons land verwacht, maar Beiranvand bleek in Teheran niet op het vliegtuig te zijn gestapt. Genk rook onraad en besliste gisteren zelf om de stekker uit de onderhandelingen met de Iraanse nummer één te trekken. Persepolis zelf communiceerde dat Beiranvand tot het einde van het seizoen in Iran zou blijven, maar dat er wel een akkoord zou zijn met een niet nader genoemde club uit België. Volgens onze informatie heeft hij een contractvoorstel voor drie seizoenen op zak van Antwerp. Daar zou hij volgend seizoen Sinan Bolat kunnen vervangen, die op het einde van dit seizoen einde contract is op de Bosuil. Bij Antwerp ontkennen ze dat er een akkoord is met Beiranvand. Opvallend: in de entourage van de speler klinkt het dat hij voor Antwerp zou kiezen op aanraden van Marc Wilmots, de ex-bondscoach van Iran. (KDZ/MVS)

Vandaag meer nieuws Carrasco en Crystal Palace?

Crystal Palace hoopt vandaag op meer nieuws over een verhuur van Yannick Carrasco. Zijn club, Dalian, stelt zich voorlopig niet flexibel op. Carrasco zelf wil absoluut weg uit China. Hij hoopt in de Premier League zijn EK-selectie af te dwingen en is bereid fors in te leveren. Hij zat al een keer samen met de directie van Palace om een overgang te bespreken. (KTH)

Genk weigert bod van 20 miljoen van Sheffield United op Berge

Dreigt RC Genk Sander Berge (21) in de laatste week van de wintermercato alsnog kwijt te spelen? De kans is reëel. De afgelopen dagen liep er een bod van 20 miljoen op Berge binnen van Sheffield United. Een eerste bod dat door Genk werd geweigerd. Bij Genk sturen ze aan op een deal waarbij Berge nu al een overeenkomst zou tekenen, maar wel nog tot het einde van het seizoen in Genk zou blijven. Sheffield United meldde zich ook afgelopen zomer voor de Noor, die toen zelf het aanbod van de Premier League-promovendus weigerde. Berge gaf op dat moment de voorkeur aan een avontuur in de Champions League met Genk. Een half jaar later liggen de kaarten anders en staat Berge volgens zijn entourage wel open voor een verhuis naar Sheffield. De ploeg van manager Chris Wilder staat op een knappe achtste plaats in de Premier League en presteert daarmee ruim boven de verwachtingen. Berge gaf al aan klaar te zijn om de stap hogerop te zetten, als de juiste club uit de juiste competitie zou passeren. Zoals het er nu naar uitziet, zou dat Sheffield United kunnen worden. (KDZ/KTH)

Nu ook officieel: Ajax verhuurt Hassane Bandé (ex-KV Mechelen) aan Thün

Ajax heeft maandag de verhuur van aanvaller Hassane Bandé bekendgemaakt. De 21-jarige Burkinees, die in het seizoen 2017-2018 furore maakte bij KV Mechelen, zal het komende anderhalve seizoen uitkomen voor het Zwitserse FC Thün. Bandé maakte begin juli 2018 de overstap van Mechelen naar Ajax, maar blesseerde zich nauwelijks twee weken later zwaar. Na een lange revalidatieperiode slaagde hij er niet in speeltijd te veroveren bij het eerste elftal van de Amsterdammers.

Bandé was in het seizoen 2017-2018 het enige lichtpunt bij Mechelen, dat na een dramatisch seizoen degradeerde naar 1B. De drievoudig Burkinese international kwam in 27 officiële duels voor Malinwa tot twaalf goals en twee assists.

Hij komt nu terecht bij FC Thün, momenteel rode lantaarn in de Zwitserse eerste klasse. Bandé heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2023.