Transfer Talk (20/06). Aston Villa denkt na Wesley ook aan Nakamba - Vranjes in Athene - Ook Santini genoemd bij Nantes De voetbalredactie

20 juni 2019

14u16 1 Voetbal Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Vranjes in Athene

Ognjen Vranjes is aangekomen in Athene om zijn transfer af te ronden. De verdediger van Anderlecht gaf via een Instagram-post aan dat hij eerder vandaag het vliegtuig nam naar de Griekse hoofdstad. “Het gaat om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie”, klonk het al bij sportief directeur van paars-wit Michael Verschueren. Vorig seizoen werd Vranjes na misplaatst gedrag naar de B-kern verwezen. Maandag trainde hij wel mee tijdens de eerste oefensessie van Anderlecht.

Llorente van Real naar Atlético

Marcos Llorente (24) maakt de overstap van Real naar Atlético Madrid. Eens zijn medische tests achter de rug zijn, zal de verdedigende middenvelder zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract. Dat hebben Los Colchoneros bekendgemaakt. Volgens Spaanse media zal Atlético ongeveer 40 miljoen euro overmaken aan zijn rivaal.

Marcos Llorente kreeg zijn opleiding bij De Koninklijke. De achterneef van Real-icoon Paco Gento toonde zich op het hoogste niveau bij Alavés, dat hem een seizoen (2016-2017) huurde. Bij Real kon hij echter niet doorbreken. Afgelopen seizoen speelde Llorente slechts 16 wedstrijden.

Bij Atlético moet Llorente het vermoedelijke vertrek van Rodrigo Hernandez opvangen. Die zou volgens Spaanse media op weg zijn naar Manchester City. Real Madrid, dat een teleurstellend seizoen achter de rug heeft, gaf in deze zomermercato al meer dan 300 miljoen euro uit aan vijf spelers (Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic, Rodrygo en Eder Militao).

Anthony Ujah ruilt Mainz voor promovendus Union Berlijn

De Nigeriaanse aanvaller Anthony Ujah zet zijn carrière verder bij Union Berlijn. Hij ondertekende bij de nieuwkomer in de Bundesliga een contract tot 2022.

Ujah verlaat Mainz, waarvoor hij afgelopen seizoen vier keer scoorde in 22 competitieduels. De aanvaller droeg ook het shirt van Keulen en Werder Bremen. Hij maakte al 51 doelpunten in 171 Bundesligamatchen. “Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Met mijn ervaring en prestaties wil ik de ploeg aan een succesvol seizoen helpen”, aldus de 28-jarige spits.

Zinchenko verlengt tot 2024 bij Manchester City

Oleksandr Zinchenko heeft voor drie jaar bijgetekend bij Manchester City. Hij ligt nu vast tot 2024, zo bevestigt de Engelse kampioen donderdag. De 22-jarige Oekraïner kreeg afgelopen seizoen heel wat speeltijd van Pep Guardiola. De middenvelder was goed voor 29 wedstrijden (1 goal, 5 assists).

“Ik kan moeilijk uitdrukken hoe blij ik ben met deze deal”, zegt Zinchenko, die sinds 2016 eigendom is van Manchester City maar eerst een seizoen aan PSV werd uitgeleend. “Deze club biedt spelers alles wat ze nodig hebben om zich te blijven ontwikkelen. Dat ik hier vijf jaar langer kan blijven, is een eer.” Gisteren maakte City al de contractverlenging van Kyle Walker bekend. De rechtsachter verlengde eveneens tot 2024.

Rigo tot 2022 bij PSV

Dante Rigo heeft nu ook zijn contract bij PSV verlengd tot 2022. Tegelijk wordt hij komend seizoen uitgeleend aan reeksgenoot en promovendus Sparta Rotterdam, nieuws dat gisteren al bekend was. Rigo (20) is een jeugdproduct van PSV. Hij speelt er al sinds 2007. De middenvelder debuteerde in het seizoen 2017-2018 onder Phillip Cocu in het eerste elftal. Afgelopen seizoen kwam hij vijf keer in actie voor de A-ploeg. Daarin scoorde hij één maal. Dankzij die treffer won PSV op de valreep van Fortuna Sittard. Rigo kwam ook dertien keer uit voor Jong PSV in de eerste divisie.

Aston Villa denkt na Wesley ook aan Nakamba

Zijn non-seizoen heeft de interesse niet doen afnemen. Marvelous Nakamba (25) staat op het verlanglijstje van Aston Villa. De promovendus in de Premier League plukte vorige week al Wesley Moraes weg in Brugge voor een recordsom van 25 miljoen euro, maar is dus nog niet voldaan. Nakamba wordt er aanzien als een interessant profiel — sterk aan en zonder de bal. Zeker nu blijkt dat Leeds-middenvelder Calvin Phillips — Villa’s eerste keuze — niet te koop blijkt.

Een vertrek van Nakamba is wél bespreekbaar. Zij het tegen de juiste prijs. Club ontving de voorbije weken meerdere aanbiedingen voor de Zimbabwaanse international, die afgelopen seizoen ­onder Leko nochtans zijn basisplaats verloor aan Rits. Alleen kwamen die ­bedragen nooit in de buurt van wat blauw-zwart voor ogen heeft. Binnen Brugge hopen ze ook dat enkele sterke prestaties op de komende Africa Cup – morgenavond opent hij tegen Egypte – de prijs van Nakamba nog wat omhoog zullen drijven. Met nog een contract tot 2021 is Aston Villa niet de enige club die iets ziet in de defensieve middenvelder. Ook vanuit Italië is er interesse. Meer bepaald van Atalanta Bergamo, een aandachtige volger van de Belgische competitie. Atalanta trekt dezer dagen aan de mouw van Genk-middenvelder Malinovskyi en volgt het dossier van ­Nakamba ook op de voet. (NP/KTH)

Juan Mata verlengt bij Manchester United

Juan Mata heeft zijn handtekening geplaatst onder een nieuw contract bij Manchester United. De 31-jarige Spanjaard ligt daardoor vast tot de zomer van 2021, zo bevestigen de Red Devils op hun website. Mata werd begin 2014 door Manchester United overgenomen van Chelsea. De middenvelder won met ManU meerdere bekers (Europa League, FA Cup, EFL Cup, Community Shield) maar (nog) geen landstitel. Dat lukte hem overigens evenmin in het shirt van Chelsea, waarmee hij wel de Champions League won (in 2012).

Mata zegt “vereerd” te zijn dat hij lid kan blijven van Manchester United. “Ik ben vijf jaar speler van Manchester United en ik ben trots Old Trafford mijn thuis te kunnen noemen. Ik kijk ernaar uit te kunnen blijven samenwerken met Ole (Gunnar Solskjaer) en zijn prachtige staf.”

De Spanjaard heeft 41 caps achter zijn naam (10 doelpunten) en werd met zijn land wereld- en Europees kampioen.

Ook Santini genoemd bij Nantes

Santini wordt in Franse media gelinkt aan Nantes, waar hij Appiah en mogelijk ook Trebel kan terugvinden. Als zijn vervanger wordt in de Turkse media de naam van Michael Frey van Fenerbahçe gesuggereerd. (MJR)

Anderlecht wil Matt Smith (19)

Dat Anderlecht in zijn transferpolitiek naar de jeugd van Manchester City lonkt, was te verwachten. Eén van de namen die paars-wit in het vizier heeft, is die van de 19-jarige Welshman Matt Smith. Smith is een verdedigende middenvelder. T1 Simon Davies bevestigde in media van Manchester de interesse. Smith werd dit seizoen uitgeleend aan Twente. (MJR)

Schouterden blijft bij Eupen

Nils Schouterden (30) speelt ook komend seizoen voor Eupen. De middenvelder verlengde zijn contract bij de Panda’s met een jaar, tot 2020, met optie op een extra jaar. Dat bevestigt de eersteklasser vandaag. Schouterden keerde in juli 2017 terug naar de club uit de Oostkantons waarvoor hij eerder uitkwam in 2013-2014. Vorig seizoen was hij in zestien duels goed voor een goal en twee assists.

Simão op weg naar AEK, Arslanagic naar Fenerbahçe?

David Simão (29) lijkt de Bosuil na bijna zes maanden alweer te verlaten. Antwerp bevestigde dat er een akkoord met AEK Athene in de maak is. Volgens Griekse bronnen zou de Great Old zo’n 400.000 euro opstrijken. Ook rond Dino Arslanagic doken er transfergeruchten op. Hij zou een persoonlijk akkoord hebben met Fenerbahçe. Alleen ontkent men bij Antwerp met klem dat hij de club mag verlaten. Arslanagic ligt nog vast tot eind volgend seizoen. Franse media linken Antwerp dan weer aan Opa Nguette (24), een Senegalese flankaanvaller van Metz. (SJH/MVS/PJC)

El Kaddouri bijna van Standard

Ze zitten niet stil bij Standard. De deal met Omar El Kaddouri (28) is zo goed als rond. De Rouches hebben volgens Griekse bronnen een akkoord met PAOK over een definitieve transfer. De speler en Standard waren er al uit over een contract voor drie seizoenenen. Standard betaalt 1 miljoen euro. Het dossier rond Amir Rrhamani (25) zit dan weer muurvast. De Kosovaarse verdediger van Dinamo Zagreb kan ook naar Hellas Verona. Daar zou de voorkeur van Rrhamani naar uitgaan. (FDZ)

Bologna neemt Riccardo Orsolini definitief over van Juventus

Bologna heeft de aankoopoptie in het huurcontract van Riccardo Orsolini gelicht. De 22-jarige aanvaller was eigendom van Juventus, dat de transfer bevestigt. Orsolini was afgelopen seizoen in 37 wedstrijden goed voor tien doelpunten en zes assists. Bologna betaalt naar verluidt zo’n 15 miljoen euro om de belofteninternational, die momenteel deelneemt aan het EK U21, over te nemen van de Oude Dame.

