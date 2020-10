Transfer Moffi eindelijk afgerond, opvolger in de pijplijn Eddy Soetaert

01 oktober 2020

09u47 0 Belgisch voetbal Elf dagen duurde het voor de transfer van Terem Moffi van KV Kortrijk naar het Franse FC Lorient werd afgerond. Dat gebeurde pas vanmorgen. De jonge Nigeriaan traint vandaag met zijn nieuwe club. KVK kijkt inmiddels uit naar een vervanger maar niet ten koste van alles.

Dat het zo lang duurde voor de overgang werd geofficialiseerd, had te maken met de vrij ingewikkelde constructie waarbij naast een stevig bedrag als 8 miljoen ook nog bonussen en procenten op een eventuele doorverkoop moesten worden ingeschreven. Komt daarbij dat tijdens het voorbije weekend de algemeen directeur van de Bretoenen werd vervangen.

De transfer blijft merkwaardig. Moffi, die eerder bijna een jaar niet eens nog een club vond, en als het ware werd ‘heropgevist’ in Litouwen, speelde bij KV Kortrijk amper negen wedstrijden. Dat was voldoende om scouts uit diverse Europese clubs naar het Guldensporenstadion te lokken. Vooral zijn doelpunt in duel met Club-verdediger Déli was een visitekaartje dat overal kon worden gebruikt. FC Köln, Wolfsburg, Galatasaray, Glasgow Rangers, om maar die te noemen. Maar FC Lorient was de eerste en meest geïnteresseerde piste.

De Fransen kunnen trouwens versterking gebruiken nu ze als debutant in de Ligue 1 pas op de 16de plaats staan gerangschikt.

Nog 12 wedstrijden

Of KV Kortrijk meteen een vervanger haalt voor Moffi. Het kan er in ieder geval een gebruiken, want noch Mboyo noch Gueye zijn even kwalitatieve doublures voor die specifieke job van centrumspits.

De club is alvast niet zinnens om veel van de 8 miljoen - die trouwens in jaarlijkse schijven wordt ontvangen - meteen weer uit te geven. “Het geld komt in de eerste plaats van pas om een seizoen met amper toeschouwers te overbruggen”, stelt algemeen manager Matthias Leterme.

De West-Vlamingen hebben wel een vervanger op het oog, maar moeten die nog voor 5 oktober kunnen losweken. Als het gaat om een speler die zijn laatste jaar contract uitdient, kun je hem met Nieuwjaar immers gratis op de kop tikken. En er zijn nog maar twaalf wedstrijden te gaan vóór eindejaar. Komt daarbij dat KVK niet direct in puntennood verkeert. Maar de scoutingcel neust blijkbaar naarstig rond.