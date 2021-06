TOURBLOG. Benoot mikt op tweede en derde week, Gilbert en Van Avermaet: “Colbrelli favoriet”

Tour de FranceWout van Aert droomt van de gele trui. En ook de rest van het Tour peloton is aangekomen in Brest. Wie trekt morgen aan het langste eind?

Van Avermaet en Gilbert: “Colbrelli favoriet”

Keer vijf jaar terug in de tijd en ze hadden allebei drie sterren achter hun naam. Vandaag hebben Greg Van Avermaet (36) en Philippe Gilbert (38) bescheiden ambities voor het openingsweekend. Hun topfavoriet is Sonny Colbrelli.

“Zondag is te lang en te steil, zaterdag ligt me beter”, zegt Gilbert. “Ik verwacht een spurt met een selecte groep. Dan heb ik een kans, maar ik ben niet de topfavoriet. Iedereen spreekt over Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe, maar doe Colbrelli daar zeker bij.”

Zelfde geluid bij Van Avermaet: “Als ik één naam moet noemen, dan Colbrelli. Ook Valverde en Pogacar gaan hier mee doen. Zaterdag ligt me ook beter dan zondag, maar ik zou mezelf verbazen als ik zou winnen. Het is lang geleden dat ik op zo’n aankomst gewonnen heb. De positie aan de voet van de klim is cruciaal, daarna zullen de benen spreken. Ik zou mezelf verrassen als ik win in die eerste twee dagen”, klinkt het nog. “In de eerste plaats wil ik vertrouwen opdoen, meedoen in de finale en mijn beste niveau halen. Natuurlijk, als een kans zich voordoet, ga ik die niet laten liggen, maar ik ben ook realist. Ik wil zeker iets proberen in de eerste week, een paar mooie resultaten rijden, maar in de eerste week worden geen cadeaus uitgedeeld. Zodra we voorbij de Alpen zijn en je op een beetje afstand gaat, dienen zich meer kansen aan. Ik zal het meer moeten hebben vanuit een vlucht”, vermoedt hij.

Aan de gele trui denkt hij zelfs niet. “Andere jaren doe ik dit wel, maar nu lijkt het me niet haalbaar”, gaat hij verder. “Dit jaar lijkt het me moeilijk. Ik wil nog tussen de mensen staan na het openingsweekend, maar ik denk niet dat ik zal winnen. Andere jaren wist ik dat ik wel een derde, vierde plaats uit de brand kon slepen in die eerste rit en er daarna opties waren, maar nu lijkt de kans me klein. Zeg nooit nooit, maar ik ben realist genoeg.”

Opvallend: de twee houden ernstig rekening met valpartijen. “De eerste dagen van de Tour zijn altijd hectisch”, zegt de Oost-Vlaming. “Er gaan slachtoffers vallen.” De Waal maakt zich zorgen over de laatste afdaling: “Die is heel breed, de snelheid gaat hoog liggen want iedereen zal willen opschuiven. Daarna komt er een verkeerseiland, wordt het smaller en komen er twee ronde punten. Gevaarlijk.”

Volledig scherm Sonny Colbrelli. © REUTERS

Tiesj Benoot: “Meer kansen na openingsweekend”

Tiesj Benoot begint zaterdag aan zijn vijfde opeenvolgende Tour de France. “Ik heb vertrouwen getankt op het BK”, zei hij aan de vooravond van de Tour. “Ik voel me goed, de Tour mag beginnen.” Benoot kende na een knappe Parijs-Nice een minder sterk voorjaar door ziekte. “Pas tegen Luik-Bastenaken-Luik had ik het goede gevoel opnieuw te pakken”, gaf hij toe. “Daarna was het opnieuw opbouwen naar de Tour.”

Die voorbereiding liep via hoogtestages en de Ronde van Zwitserland waar het even wat minder liep. “Ik had wat probleempjes met de hamstrings”, legde hij uit. “Dat kwam omdat ik van schoenen was veranderd. Uiteindelijk kwam ik er pas door in de slotrit. Nu goed, ik voel me goed intussen. Op het BK heb ik vertrouwen opgedaan. Laat de Tour maar beginnen.”

Vorig jaar kampte Benoot met een sluimerende blessure die hij opliep in de Dauphiné. Eerst was er een rugprobleem, in de Tour had hij last van compensatiepijnen door een andere positie op de fiets en kwam hij ook nog eens ten val. “Ik hoop dit keer op een vlotte Tour, zonder pijntjes”, zei hij zelf. “We zijn alleszins enorm gemotiveerd met de ploeg. Het openingsweekend dient zich aan als een mooie opportuniteit, maar ik besef wel dat andere jongens meer kans hebben op succes. Ik wil wel graag mee de finale rijden, maar aan de zege denk ik niet. De echte kansen op ritwinst liggen later voor mij in de Tour. Ik mik op de lastige ritten en de bergetappes, eerder in de tweede en derde week, als een vlucht wat meer kansen krijgt. Hopelijk heb ik dan de benen nog, dan komt er nog weinig tactiek aan te pas.”

Team DSM telt nog maar één overwinning dit seizoen, ritwinst voor Cees Bol in Parijs-Nice. “Ik heb daar zelf nog niet bij stilgestaan”, aldus Benoot. “Wij voelen als renners die stress alleszins niet. Misschien leeft dat bij het management, maar onder de renners is dat geen thema. We starten hier met dezelfde ambitie als vorig jaar: een rit winnen. Het is een toffe bende jonge gasten die er gewoon 100% voor wil gaan. Vorig jaar seizoen lukte dat drie keer (Hirschi en 2x Soren Kragh Andersen, red.). We willen gewoon het beste van onszelf geven. Ik kijk ook uit naar wat mijn ploegmaat Cees Bol kan. Hij is heel snel en behaalde vorig jaar toch ook enkele mooie ereplaatsen.”

Volledig scherm Tiesj Benoot. © Photo News

Geraint Thomas: “We hebben vier renners die kunnen winnen”

De Grote Twee zijn Roglic en Pogacar. Maar Ineos heeft de kracht van het getal, weet Geraint Thomas: “We hebben vier troeven. Maar het heeft ook geen zin om ultra-offensief te koersen als dat ons in de slotweek zuur zou opbreken.”

Naast Thomas zijn er ook Richard Carapaz (ex-winnaar Giro), Ritchie Porte (vorig jaar derde in Tour) en Tao Geoghegan Hart (vorig jaar Giro-winnaar). “Da’s een voordeel, zoveel renners die kunnen winnen. Maar we mogen ons hand ook niet overspelen, en proberen alle vier renners helemaal te beschermen. Maar over het algemeen racen we wel aanvallend. Dat deden we ook wel met Sky - ik herinner me bijvoorbeeld dat we waaiers trokken als het kon. Maar bij Ineos is er nog wat veranderd, dat klopt. Het nieuwe bestuur heeft ons een nieuwe levenslijn gegeven.”

Ploegmaat Ritchie Porte treedt Thomas bij. “Pogacar is de favoriet, hij is echt heel sterk. Onze kracht ligt in onze sterkte in de breedte. Pogacar kan ons niet allemáál blijven volgen als we aanvallen."

Volledig scherm © EPA

Stuyven voor heuvels, Pedersen voor de sprint

Trek-Segafredo wil vooral een rit winnen in de Tour. In de vele sprintkansen kijkt het team niet naar Jasper Stuyven, wel naar Mads Pedersen. Jasper Stuyven zal vooral in de geaccidenteerde ritten zijn kans mogen gaan. Het openingsweekend, en vooral de eerste rit, zou hem alvast moeten liggen. “Maar dan wordt het lastig”, weet Stuyven. “De klassementsmannen zullen nerveus zijn en de boel dichthouden. Het niveau zal heel hoog liggen. Ik zal de kans niet laten gaan als er mogelijkheden zijn, maar ik denk niet dat het een ideale ‘fit’ is.”

Vincenzo Nibali liet ondertussen in zijn kaarten kijken. Een klassement jaagt hij op z’n 36ste niet meer na. “Ik ben hier om een rit te winnen”, zegt de Haai van Messina. Nadien staan nog de Spelen op zijn programma.

Volledig scherm © BELGA

Pogacar: “Ik ben tevreden met mijn niveau”

Tadej Pogacar liet intussen ook al van zich weten via een videoboodschap. De Sloveen verdedigt zijn titel en weet: “De eerste week wordt intens”

Forse uitspraken over zijn ambities liet Pogacar voorlopig nog niet noteren. “Ik heb de voorbije weken enkele ritten verkend van de Tour, ging daarna op hoogtestage in Sestrière. Dan volgde de Ronde van Slovenië, vervolgens sliep ik in de hoogtekamer en combineerde ik dat nog met de nationale kampioenschappen. En nu ben ik hier in Brest. Dat was best wel druk. Maar ik voel me goed, klaar voor de Tour.”

“De eerste week wordt wel fun, denk ik. Die eerste twee ritten zijn lastig, je kan niet voorspellen wie er zal winnen. Het wordt spannend. En dan heb je bergritten. Ik heb ze bijna allemaal verkend. Het wordt zwaar.”

Volledig scherm © EPA

Intermarché-Wanty Gobert: “We gaan anders rijden dan anders”

Een hele dag in de aanval, zelden met een ereplaats. Dat is de korte samenvatting van de voorbije Tours van Intermarché-Wanty Groupe Gobert. “Maar we zullen onze aanpak wijzigen”, zegt de ploegleider Aike Visbeek.

Dat kan ook moeilijk anders. De vele sprintetappes zorgen ervoor dat het nog lastiger zal worden om een goed resultaat te halen. “We zullen nog steeds offensief rijden. Maar in die vlakke etappes zullen andere ploegen de koers meer controleren.”

De reden voor de koerswijziging is het nieuwe statuut van de ploeg. Niet langer procontinentaal, wel WorldTour. “Om dat statuut te behouden is het belangrijk voldoende punten te halen. Daardoor zullen we ons meer concentreren op de etappes waarin de vlucht kans maakt om de streep te halen.”

Die kansen zullen zich voldoende voordoen, denkt de ploeg. “Er zullen net meer mogelijkheden zijn voor lange ontsnappingen in de lastige etappes”, zegt Hilaire Van Der Schueren. “Ik ga niet zeggen dat we in het openingsweekend in de top vijf of top tien moeten rijden. Ik hoop wel dat we Parijs halen met veel renners, en dat iedereen blij is dat onze ploeg in de Tour gereden heeft, dan zal ik ook blij zijn.”

In de Giro won Taco van der Hoorn nog een rit, een eerste groterondesucces voor het team van Van Der Schueren. “Maar dat verandert voor ons weinig.”

Jan Bakelants rijdt opnieuw de Tour, na jaren afwezigheid. “Ik heb veel last gehad van blessures. Dat doet me beseffen hoe snel een carrière gaat, hoe je ervan moet genieten hier te zijn.”

Louis Meijntjes is de klassementsman. “Top tien zou een héél goed resultaat zijn voor mij. De vorm is goed. Maar die weg is nog lang.”

Volledig scherm Hilaire Van Der Schueren © BELGA

