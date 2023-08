Tosprinters en klassieke blikvangers: Renewi Tour is terug van (even) weggeweest

“Zolang de spits de benen maar heeft”: huisana­list Jan Bakelants analyseert Vuelta-selectie rond Evenepoel

Daar is ze dan: de keurgroep van Soudal Quick-Step die Remco Evenepoel in de Vuelta aan een tweede eindzege op rij moet helpen. Op papier minstens even sterk als vorig jaar. Al is de kracht van het collectief volgens huisanalist Jan Bakelants relatief in een grote ronde: “Het is de spits die moet scoren.”