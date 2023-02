Toppers als Price en Clemens geen partij voor Kim Huybrechts: landgenoot boekt tweede Players Championship-titel uit carrière

Neymar scoort ook niet bij volleybalt­wee­ling Alves: “Nadat hij bot ving bij mijn zus, wou hij ons beiden”

Met 7,8 miljoen volgers op Instagram is de Braziliaanse Key Alves (23) de meest gevolgde volleybalster ter wereld. Toch achtte de Braziliaanse celebrity, ook actief op OnlyFans waar ze “tot vijftig keer meer verdient dan met volleybal”, het nog nodig om haar naam met die van Neymar te droppen in een amoureuze combinatie met haar al even opvallende tweelingzus Neyt. Maar scoren deed Neymar niet.