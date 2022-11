Topman Nationale Loterij zet stap opzij: exit Haek bij Raad van Bestuur Lotto-DSTNY

WIELRENNENJannie Haek maakt niet langer deel uit van de Raad van Bestuur van Lotto-DSTNY. De gedelegeerd bestuurder van de nationale loterij was jaren de alfaman binnen Captains of Cycling, maar zet een stap opzij. Intussen nadert de zoektocht naar de nieuwe CEO van de wielerploeg zijn ontknoping.

De 57-jarige Jannie Haek is sinds 2013 gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij. Als hoofdsponsor had hij veel in de pap te brokken in de Raad van Bestuur van de BVBA achter de ploeg, genaamd Captains of Cycling. Aan dat mandaat is sinds enkele weken een einde gekomen.

Lotto-DSTNY zet in 2023 - eindelijk - fors in op hoogtestages binnen haar performance plan. Haek heeft de stempel old school te zijn. Het zorgde soms voor een stroeve samenwerking bij de verdere modernisering van de ploeg.

Ook Daan De Wever, CEO van DSTNY, maakt geen deel uit van de Raad van Bestuur. Hij had ook nooit die intentie. De Wever heeft namelijk een bedrijf te runnen.

Wie wel nog in de raad van Bestuur zit, zijn voorzitter Roger Malevé, Olivier Alsteens en Bénédicte Lobelle van de nationale loterij, plus Joris Van Rymenant en Joachim Lauwers van Dstny. Dit vijftal moet nog aangevuld worden met twee onafhankelijke bestuurders en de nieuwe CEO van de wielerploeg - de opvolger van John Lelangue, wiens termijn na dit jaar voorbij is.

Haek zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Zijn woordvoerdster Joke Vermoere wel: “Het is onze policy om niet te communiceren over onze bestuursorganen, zeker aangezien we nu volop in de selectieprocedure zitten van de nieuwe General Manager. Eenmaal dat achter de rug is, zullen we communiceren.”

Weldra beslissing nieuwe CEO

De zoektocht naar de nieuwe CEO, of General Manager zoals het binnenskamers wordt genoemd, nadert zijn ontknoping. De overgebleven kandidaten hebben van de aangestelde headhunter Koen Heynssens van Blackbox te horen gekregen dat er begin december meer nieuws zal zijn. Wie die kandidaten zijn, wordt intern gehouden. Bij ons kon u al lezen dat Frank Glorieux, voormalig topman van Cycling Vlaanderen, gepolst werd. Omdat het takenpakket vooral van een boekhoudkundige, juridische en organisatorische aard is, zijn er ook kandidaten bij uit de bedrijfswereld die over weinig koersachtergrond beschikken. Peter Van Den Abeele, Directeur Sport bij de UCI, zag alvast af van zijn interesse. Dat geldt ook voor Axel Merckx, Andrei Tchmil en co.

