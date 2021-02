“Toen hij zei dat hij Tiger heette, herkende ik hem meteen”: Woods urenlang geopereerd na auto-ongeluk, maar wel bij bewustzijn

GolfGolflegende Tiger Woods (45) heeft een spoedoperatie aan zijn been ondergaan na zijn zwaar auto-ongeval. Dat wordt bevestigd in een statement dat deze ochtend door het team rond Woods gedeeld is via de Twitterpagina van de Amerikaan. “Hij werd lang geopereerd aan zijn rechteronderbeen en -enkel. Tiger is nu wakker, aanspreekbaar en herstellende”, klinkt het.

Woods ging rond zeven uur dinsdagochtend lokale tijd met zijn wagen over de kop in de kustplaats Rancho Palos Verdes in Californië. Woods moest uit het wrak bevrijd worden door brandweerlui. Woods zat volgens de politie alleen in de wagen en hij reed “harder dan de normale snelheid” vlak voordat hij met zijn auto van de weg raakte. Dat melden de autoriteiten van het district Los Angeles in een persconferentie. De golfer zou de rand van de weg hebben aangetikt en een boom hebben geraakt. Uiteindelijk ging hij met zijn bolide over de kop.

Volgens de politie was Woods bij bewustzijn en aanspreekbaar, toen de hulpdiensten bij hem kwamen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en moest dus met spoed geopereerd worden aan zijn been.

“Meneer Woods liep serieuze orthopedische verwondingen op aan zijn rechteronderbeen, waarvoor hij intussen een spoedoperatie heeft ondergaan, uitgevoerd door specialisten in het Harbor-UCLA ziekenhuis”, zegt Anish Mahajan van het Harbor UCLA Medical Center, waar Woods verblijft. “De open breuken in het scheen- en kuitbeen werden gestabiliseerd door middel van een spil in het scheenbeen. Verdere verwonderingen aan de botten van de voet en de enkel werden dan weer gestabiliseerd met een combinatie van vijzen en pinnen. Door trauma aan de spieren en het zachte weefsel van het been moesten de spieren ook vrijgemaakt worden. Dit om de druk te verminderen die de zwelling had veroorzaakt.”

Volledig scherm © AP

Er zou “geen enkel bewijs” zijn geweest dat Woods vlak voor het ongeluk onwel zou zijn geworden of onder invloed was. Volgens de agenten heeft Woods “veel geluk” gehad dat hij er levend uitkwam en reed hij te snel. De golfer is met zijn wagen verschillende keren over de kop gegaan. “De aard van het voertuig waarin hij reed - een luxe SUV - en het feit dat hij zijn veiligheidsgordel omhad, hebben zijn leven gered.” De plaats waar het ongeval gebeurde is ongevalsgevoelig: een bochtige weg aan de voet van een afdaling.

“Toen hij zei dat hij Tiger heette, herkende ik hem meteen”, aldus verkeersagent Carlos Gonzalez, die als eerste bij Woods was. “Ik doe dit werk al even en heb al meerdere dodelijke ongevallen gezien. Volgens mij mag meneer Woods van geluk spreken dat hij hier levend uitkomt.”

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Niet de eerste keer

Het ongeval is niet het eerste waarbij Woods betrokken is. In 2009 crashte hij al eens met zijn SUV aan z’n huis in Windermere, in de staat Florida. Bij dat ongeval bleef hij vijf minuten buiten bewustzijn.

In 2017 werd hij door de politie gearresteerd, omdat hij buiten westen achter zijn stuur werd aangetroffen. Woods verklaarde toen dat hij voorgeschreven medicatie had genomen en dat hij het effect daarvan niet ingeschat had. Een maand later ging hij in therapie omdat hij verslaafd was aan medicatie en pijnstillers.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm De bolide van Woods tuimelde enkele meters naar beneden. © AP

Rugklachten

Woods gaf zondag nog een update aan Jim Nantz over zijn revalidatie van een rugoperatie (z’n vijfde ondertussen, red.). “Ik heb nog één MRI-scan gepland. Als die goed is kunnen we weer aan trainen gaan denken”, aldus Woods. “Ik voel me goed en heb gewerkt aan mijn afwerking (‘my putter’)”, antwoordt Woods nog ludiek op de vraag wat hij gedaan heeft tijdens zijn revalidatie. “Ik revalideer vooral ook in het krachthonk en volg het opgelegde plan.” Over zeven weken staan de Masters op het programma. “Ik hoop er dan bij te zijn. Ik werk er alvast aan”, klinkt het bij de Amerikaan.

Woods won in 2019 voor de vijfde keer de Masters en staat nu op vijftien overwinningen in Majors, drie minder dan recordhouder Jack Nicklaus. Hij was in de buurt voor een jaarlijks golftoernooi op de Riviera Country Club.

Dollen met Wade

Maandag stond Woods nog op de golfbaan van de Rolling Hills Country Club samen met ex-NBA-speler Dwyane Wade. Woods gaf hem wat tips in het kader van een fotoshoot voor Golf Digest. Wade postte een filmpje en enkele foto’s op zijn Instagrampagina.

Volledig scherm Media samen aan de plek van het ongeval. © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Woods put een bal, Wade kijkt toe. © Instagram Dwyane Wade

