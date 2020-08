Toegelaten publiek bij sportwedstrijden van 200 naar 400, op aanvraag kunnen dat er meer worden Redactie

20 augustus 2020

13u43 1 Sport De geleidelijke terugkeer van de fans naar het stadion waar de Pro League recent om vroeg, komt er nog niet (helemaal). De Veiligheidsraad heeft de bovengrens voor sportevenementen wel opnieuw verdubbeld (op evenementen binnen mogen er zo weer 200 personen aanwezig zijn, buiten zijn er 400 welkom), maar vanaf 1 september kan er wel aanvraag worden gedaan om die aantallen verder op te drijven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Pro League blijft dus in eerste instantie wat op zijn honger zitten. Die had, samen met de evenement- en cultuursector, gelobbyd voor een behandeling per specifieke locatie waarbij rekening werd gehouden met de mogelijkheden en de grootte van het stadion of de concertzaal. Maar premier Sophie Wilmès verkondigde dus dat er op evenementen binnen 200 personen welkom zijn, buiten worden er 400 toeschouwers toegelaten. Diezelfde aantallen die ook voor het uitbreken van de tweede coronagolf van kracht waren, dus. “Maar dat maximum aantal kan enkel worden bereikt op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt nageleefd worden”, benadrukte Wilmès.

Wel werd de deur op een kier gezet voor meer toeschouwers in permanente infrastructuur, zoals bijvoorbeeld in een voetbalstadion. “Vanaf 1 september kunnen organisaties een aanvraag doen om die regels aan te passen. De burgemeester bekijkt in eerste instantie, finaal is er ook de toelating van de bevoegde minister nodig. Maar de regels kunnen enkel worden aangepast, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Er zullen zeer strenge protocollen moeten worden nageleefd”, aldus nog de premier.

Bekijk ook. Jan Jambon geeft uitleg bij de versoepelingen:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook.

Pro League moet “verdomd straf plan” hebben om publiek weer toe te laten, maar hoeveel fans zouden precies in onze stadions mogen? (+)

Blij dat we de cultuur- en eventsector wat zuurstof kunnen bieden. Max toeschouwers vanaf 1 september: 200 (binnen)/400 (buiten). Hogere aantallen mogelijk mits goedkeuring door Vlaams evenementenloket. Het blijft moeilijk, maar stap voor stap grijpen we het virus bij het nekvel. Jan Jambon(@ JanJambon) link