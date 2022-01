Toch geen einde carrière? Onduidelijkheid troef omtrent toekomst van NFL-icoon Tom Brady

Kortrijk Thibaut Courtois investeert mee in slimme sporttech­no­lo­gie Ledsreact, Kortrijks bedrijf verovert er States mee

Het gaat hard voor Ledsreact, sinds Rode Duivel Thibaut Courtois samen met enkele partners in de ontwikkeling van de slimme sporttechnologie investeerde. Ledsreact verovert de Verenigde Staten met de slimme kegel, die de reactiesnelheid en wendbaarheid van spelers meet en in een dashboard voor analyse giet. Ook topteams in Brazilië, Spanje, Duitsland en Engeland tonen interesse. “De Amerikanen feliciteren ons. Shoot for the stars”, zegt Koen Vercauteren.

28 januari