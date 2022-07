Toby Alderweireld hint in cryptische tweet op transfer naar Antwerp, maar voorlopig is er geen doorbraak

Relaxed en tevreden ziet Alderweireld er ook uit, samen met zijn partner Shani Van Mieghem en dochtertje Ayla aan de rand van het zwembad. Maar blijft hij nog bij het Qatarese Al-Duhail SC of zien we Alderweireld eind juli al in de Jupiler Pro League? De paringsdans is al even gaande. Alderweireld woonde in mei in het gezelschap van voorzitter Paul Gheysens en sportief directeur Marc Overmars de match van Antwerp tegen Anderlecht bij op de Bosuil. Hij kent de Nederlander ook al langer, Overmars hielp Alderweireld bij z’n transfer van Ajax naar Atlético.

Voor het vierluik in de Nations League ontkende de Rode Duivel niet dat een transfer tot de mogelijkheden behoort. “Antwerp en ik hebben al langere tijd een goed contact. Ik sta nog twee jaar onder contract in Qatar, maar in het voetbal weet je nooit. Maar op dit moment is dat... (denkt na) niet officieel, ik zal het zo zeggen. (lacht) We spreken elkaar al langer. Overmars en ik hebben een goeie band. Iedereen weet ook hoe graag ik in Antwerpen ben en van de stad hou. Het is zeker geen piste die ik uitsluit, maar nu is dat niet honderd procent concreet.”