Titelstrijd gestreden nu AA Gent al op 15 punten van Club staat? "Opgeven staat niet in ons woordenboek" Rudy Nuyens

10 maart 2020

08u10 0 AA Gent De titelstrijd gestreden? Na twee opeenvolgende nederlagen kijkt AA Gent tegen een achterstand van liefst 15 punten op Club Brugge aan, maar voorzitter De Witte weigert de handdoek te gooien.

In één week groeide de kloof tussen AA Gent en Club Brugge van 9 naar 15 punten. In zijn ontgoocheling na de nederlagen tegen Cercle en Charleroi opperde Jess Thorup zaterdag dat Club "ver weg is" en dat "alle andere clubs om de tweede plaats moeten strijden". Maar een paar dagen later klinken de Buffalo's weer strijdvaardig, bij monde van hun voorzitter.

"Opgeven staat niet in ons woordenboek", zegt Ivan De Witte. "We zijn niet naïef: de waarschijnlijkheid dat we Brugge het vuur nog aan de schenen kunnen leggen is verlaagd. Maar zolang het wiskundig mogelijk is, mág je niet opgeven."

Blessures

De twee opeenvolgende nederlagen zijn aangekomen in Gent, maar De Witte ziet daar ook verklaringen voor. "We kunnen niet om de blessures van een paar sleutelspelers heen. Maar ook decompressie kan een rol spelen. We zagen dat de spelersgroep zich enorm oplaadde voor de terugwedstrijd tegen AS Roma. De overtuiging dat we ons konden kwalificeren, was er. Mentaal en qua wilskracht zat het toen op zenit. Als je het op een schaal op 10 zou uitdrukken, zat de groep zeker op 9. Als je mentaal zo sterk opbouwt, kan er een terugval zijn als je niet in je opzet slaagt. Daar kan een verklaring liggen voor wat tegen Cercle en Charleroi gebeurde. Het lag niet aan een tekort aan inzet. Decompressie is iets wat je overkomt, ook al ben je je daar zelf niet altijd van bewust."

Ivan De Witte liet zijn trainer en zijn spelersgroep na die twee nederlagen met rust. "Ik heb altijd de gewoonte om zoiets te laten bezinken. We hebben wel ons wekelijks gesprek met onze trainer, de mogelijkheid bestaat dat we de volgende dagen ook met de spelers rustig gaan samenzitten. We moeten nu vooral de rangen goed sluiten. Ons zorgen maken zou het slechtste zijn wat we nu kunnen doen."

Zelfcorrectie

"Deze groep heeft een hoge mate van zelfcorrectie. Na een mindere match is al een paar keer gebleken dat deze groep scherp kan reageren. Dat was vóór de match tegen Cercle nog het geval. Toen hebben we een sterke reeks neergezet in een aantal opeenvolgende wedstrijden tegen teams uit de top van het klassement. Ik verwacht dat de groep zichzelf al zal corrigeren tegen Waasland-Beveren. Daarna is er voldoende tijd om ons goed voor te bereiden op de play-offs. En daar kan van alles gebeuren." (RN)