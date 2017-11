Zwitserse WAG witheet van woede ondanks WK-kwalificatie: "Alle ondankbaren de smerige bek snoeren" Thomas Lissens

Bron: BLICK.CH 4 rv . Time-out De Zwitsers dwongen gisteren definitief hun ticket af voor het WK in Rusland van komende zomer, maar toch is net alles peis en vrede rond de nationale ploeg. Vooral Amina Seferovic, de wederhelft van de Zwitserse spits Haris Seferovic, loopt dezer dagen duidelijk gefrustreerd rond.

Aanleiding voor de woede van Amina zijn de Zwitserse fans. Die fans trakteerden haar geliefde immers op een flink fluitconcert toen die in minuut 86 vervangen werd tegen Noord-Ierland. En dat zinde Amina niet, zo bewees ze op Instagram. "Rusland, we komen eraan. En dan zullen we alle ondankbare mensen de smerige bek snoeren", klonk het fel. Toch maar niet fluiten wanneer de Benfica-spits in Rusland opnieuw naar de kant wordt gehaald?

