Zweedse topclub lanceert simpel wit voetbaltruitje met zwarte letters. Zes minuten later zijn alle exemplaren uitverkocht

06 februari 2018

17u03

Voor de meest populaire voetbaltruitjes moet u dezer dagen niet bij Real Madrid, FC Barcelona of AS Roma zijn. De Zweedse topclub AIK uit Solna heeft immers een truitje gelanceerd dat na amper zes minuten helemaal uitverkocht was.

Het witte truitje met aan de voorzijde het clublogo en de letters 'AIK' in plaats van een shirtsponsor is een eerbetoon aan het team van 1900. Die ploeg schonk AIK voor het eerst de Zweedse landstitel en daarom zal de topclub dit jaar gelijkaardige truitjes dragen tijdens de matchen in de voorbereiding én de bekercompetitie.

En de fans van AIK waren duidelijk fan van het maagdelijk witte shirt. De 127 exemplaren die vandaag te koop werden aangeboden, waren al na amper zes minuten allemaal de deur uit.

Website lag eind januari ook al tijdje plat

Dat er in Zweden wel een publiek is voor retroshirts, weet AIK trouwens maar al te goed. Eind januari lanceerde de ploeg uit Solna al een volledig zwart shirt, zoals de spelers van de club al droegen in 1901. En ook dat was een schot in de roos. De website van de club lag in geen tijd plat,doordat de belangstelling bizar groot was.

Här har ni båda bilderna 1901 och 2018. Foto: @JesperZerman pic.twitter.com/TavaHgitZW AIK Fotboll(@ aikfotboll) link

