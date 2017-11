Zoon van Sven Nys, Thibau, toont hier een bijzonder knap staaltje van evenwicht Mike De Beck

08u30

Als u het ons vraagt is Thibau Nys al even gepassioneerd door de veldritsport als zijn vader Sven. De jonge knaap leefde zich op een nieuw filmpje dat zijn vader op Instagram plaatste helemaal uit in de fitness. Met een straffe stabilisatie-oefening toonde Thibau alvast wat hij in huis had. Een bijzonder knap staaltje van evenwicht.

Just play, have fun and enjoy your day! @thibau_nys #passionforsport Een foto die is geplaatst door Sven Nys (@svennys) op 17 nov 2017 om 22:11 CET