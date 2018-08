Zoon Ronaldinho maakt indruk bij Braziliaanse topclub, terwijl niemand weet wie hij écht is MH

Het kind van een wereldster zijn, het heeft zo zijn voor- en nadelen. Joao Mendes, de 13 jaar oude zoon van voetballegende Ronaldinho, kan er over meepraten. De jonge knaap verborg tijdens een testperiode bij het Braziliaanse Cruzeiro zelfs zijn identiteit.

Of ie later in de voetsporen van zijn vader zal treden, is nog koffiedik kijken. Maar dat Ronaldinho’s zoon een aardig potje kan voetballen, mag duidelijk zijn. In die mate dat hij gedurende de proefperiode bij de Braziliaanse topclub de scouts kon overtuigen. Dat terwijl niemand wist dat hij ‘het zoontje van’ bleek te zijn. (lees hieronder verder)

Op een eventueel contract moet Joao Mendes wel nog minimum een jaar wachten. Volgens de Braziliaanse voetbalfederatie kan men pas vanaf de leeftijd van 14 een profcontract ondertekenen. De beslissing ligt overigens niet alléén in handen van de club uit Belo Horizonte. Mama Janaina Natielle Mendes zal finaal de knoop doorhakken, zo beweert Braziliaanse media. (lees hieronder verder)

João Mendes tiene 13 años, mide 1,78m y es el nuevo refuerzo de las inferiores de Cruzeiro. ¿Un detalle? Es el hijo de Ronaldinho Gaúcho. pic.twitter.com/B8gtJZow2B SportsCenter(@ SC_ESPN) link

De intussen 38-jarige Ronaldinho kwam in eigen land uit voor Gremio, Flamengo, Atlético Mineiro en Fluminense, maar maakte vooral furore in Europa - waar hij achtereenvolgens het shirt van PSG, Barcelona en AC Milan droeg. Daarnaast heeft hij 97 caps bij de Seleção op de teller. Eén ding staat vast: de torenhoge verwachtingen moet Joao Mendes erbij nemen.