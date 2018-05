Zoon Marcelo zet kleedkamer Real Madrid op stelten: “Papa is trots” XC

16 mei 2018

Orgulho do papai!! 😎 @enzoalvesv Isso aqui é uma familia!!! @realmadrid ❤️⚽️ Een foto die is geplaatst door null (@marcelotwelve) op 15 mei 2018 om 20:04 CEST

Real-back Marcelo pakt wel vaker uit met technische hoogstandjes. En dat showgehalte zit hem duidelijk in de familie. In de kleedkamer van Real Madrid deed Enzo, de achtjarige zoon van Marcelo, de 'Bin Challenge' met de ploegmaats van zijn vader. De bal ging de ruimte rond, waarna de kleine krullenbol het leer in de wasmand kopte. De Real-spelers gingen uit hun dak. “Papa is trots”, luidde het bij Marcelo op Instagram. Geniet hierboven even mee.