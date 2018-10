Zonder meer hilarisch: dit vindt de Belgische voetbalfan van het schandaal rond omkoping ODBS

19 oktober 2018

13u40

Bron: De Ideale Wereld 3 Time-out Met een filmpje rond het Belgische voetbalschandaal doet het satirische Canvas-programma ‘De Ideale Wereld’ haar spitsvondige reputatie alle eer aan.

In zijn geheel karakteristieke stijl maakte DIW-reporter Luc Haekens van een recente interland van de Rode Duivels gebruik om te vragen wat de man of vrouw op straat denkt van de bom die vorige week onder het Belgische voetbal is ontploft. De antwoorden zijn voorspelbaar, tot Haekens de fans van de Rode Duivels bespeelt met dingen die het filmpje plots wel héél actueel maakt. Het resultaat is ronduit hilarisch.