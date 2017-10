Zoete wraak: Van Damme bakt nu een poets voor jarige Hairemans MDB

Jelle Van Damme is de poets die zijn ploegmakkers bakten niet meteen vergeten zo blijkt. De ervaren verdediger van Antwerp kreeg op 11 oktober, op zijn verjaardag, heel wat eieren en bloem op zijn hoofd. Maar Van Damme heeft ondertussen al wraak genomen. Op de verjaardag van Geoffry Hairemans - het jeugdproduct werd vandaag 26 jaar - kreeg de jonge Belg een taart van de ploeg. Wat hij echter niet wist was dat Van Damme en co achter hem klaar zaten om een andere taart in zijn gezicht te gooien. Of hoe zoet wraak kan zijn. (Bekijk de video hieronder.)

Happy birthday Geof ¿¿¿¿ from all the team ¿¿¿¿ @official_rafc pic.twitter.com/xs6wKUAN0h Faris Haroun(@ FarisHaroun38) link

