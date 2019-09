Zoektocht Ronaldo levert resultaat op: ‘mysterieuze’ vrouw die Portugees hamburgers gaf is gevonden TLB

19 september 2019

18u16

Bron: ITV 0 Time-out Wie zoekt, die vindt. Cristiano Ronaldo (34) gaf in een interview met ITV aan dat hij op zoek was naar enkele dames. De vrouwen, werknemers van McDonald’s, gaven Ronaldo in de begindagen van zijn carrière gratis hamburgers. “Ik wil hen iets teruggeven”, aldus Ronaldo en die kans lijkt hij ook te krijgen. Éen van de vrouwen is inmiddels gevonden.

“Ronaldo vroeg me op een dag om naar zijn huis te komen na een training. We zouden eerst iets eten en op de tafel stond wat kip, sla en water. We begonnen te eten en ik dacht dat het hoofdgerecht wel zou volgen. Maar er kwam niks. Ronaldo at zijn bord leeg, stond op en begon wat te voetballen.”

Voorgaande anekdote vertelde de Franse ex-voetballer Patrice Evra tijdens het WK van 2018 over Cristiano Ronaldo. De Portugees, ploegmaat van Evra geweest bij Man United, laat ook op vlak van voeding niets aan het toeval over. Dat is evenwel niet altijd zo geweest. In de begindagen van zijn carrière werkte Ronaldo ook weleens een McDonald’s-hamburger naar binnen.

In een gesprek met ITV doet Ronaldo dat verhaal uit de doeken. De Portugees groeide op het Portugese eiland Madeira niet op in grote luxe en ook toen hij zijn weg zocht richting het eerste elftal van Sporting Clube de Portugal, leefde Ronaldo niet bepaald als Floyd Mayweather. Op een dag nam Ronaldo zijn oudste zoon mee naar de plek waar hij in die tijd verbleef. “Mijn zoontje richtte zich naar mij. ‘Heb jij hier écht gewoond’, vroeg hij”, vertelde Ronaldo daar in het verleden over.

Heel erg breed had Ronaldo het in die tijd dus niet. Een gratis hap op tijd en stond is dan wel welkom. “Laat op de avond - laat ons zeggen rond 22u30 of 23u - gebeurde het weleens dat we honger hadden”, aldus Ronaldo in een interview met Piers Morgan. “In de buurt was een McDonald’s-filiaal en we gingen telkens op de achterdeur kloppen. ‘Hey, hebben jullie nog wat hamburgers over?’, vroegen we. Een vrouw genaamd ‘Edna’ en nog twee andere dames gaven ons soms eten. Ze waren geweldig. Maar ik heb die vrouwen nooit meer ontmoet. Ik heb het er nochtans met mensen in Portugal over gehad, met als doel om hen op te sporen. Maar ik kreeg te horen dat het filiaal gesloten was. Hopelijk kan dit interview me helpen om de vrouwen te vinden.”

Verlegen Ronaldo

Heel wat media sprongen op de kar om te helpen de “mysterieuze” vrouwen te vinden. Mét resultaat, zo blijkt nu. Radiostation Rádio Renascença slaagde er namelijk in op één van de dames op te sporen. Het gaat om Paula Leça, inmiddels getrouwd en moeder. “Ik had het verhaal al aan mijn oudste zoon verteld, maar hij dacht dat ik loog”, aldus Leça. “Hij geloofde niet dat zijn mama ooit hamburgers had gegeven aan Cristiano Ronaldo. Maar mijn man kent het verhaal ook. Hij kwam me soms oppikken.” Ronaldo wil de vrouwen graag uitnodigen in Italië voor een diner. “Dat was uiteraard niet mijn bedoeling , al die jaren geleden. Maar als de uitnodiging komt, dan ga ik er uiteraard met plezier op in.”

“Ronaldo en zijn vrienden kwamen op de deur kloppen en vragen of we wat hamburgers over hadden. Wij gingen dan vragen aan de manager of we iets mochten geven en daar waren die jongens uiteraard zeer blij mee“, graaft Leça in haar geheugen. “Van het groepje was hij wel het meest verlegen. Iemand anders deed meestal het woord en hij hield zich wat op de achtergrond.”