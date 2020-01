Zo zagen we haar nog maar zelden: Sharapova dolt vanuit commentaarbox met haar ex-lief Dimitrov ODBS

15 januari 2020

14u55 0 Tennis Grappig tafereeltje op de Kooyong Classic, een exhibitietoernooi in de buurt van Melbourne ter voorbereiding op de Australian Open. Met in de hoofdrol Grigor Dimitrov (28) en Maria Sharapova (32), die er tussen 2013 en 2015 een relatie op nahielden.

Dat de twee het nog behoorlijk met elkaar kunnen vinden, bleek gisteren. Toen Sharapova als gastcommentator even plaats nam in de box van SBS en Dimitrov dat al snel in de smiezen had, begonnen ze te dollen. “Hij blijft maar naar hier kijken, kan je hem vragen daarmee te stoppen?”, lachte de Russische tennisster.

Waarop Dimitrov tot aan de box kwam en een koptelefoon opzette, zodat hij kon horen wat er gezegd werd. “Wat is het verhaal achter die knalgele short die je draagt”, vroeg Sharapova plagerig. En dan “niet echt”, op de vraag van Dimitrov of ze die mooi vindt. De Rus van zijn kant repliceerde: “Ik dacht nochtans dat je me altijd leuk vond staan met geel, maar OK hoor. Mensen veranderen, dat begrijp ik.” En weg was hij. Sharapova: “Het is al even geleden.”

Dimitrov was naast Sharapova ook al met popster Nicole Scherzinger aan de rol. Sharapova is nu samen met de Britse miljonair Alexander Gilkes.

In een biografie liet Sharapova zich onlangs uit over haar relatie met Dimitrov en zei ze dat vooral de timing niet goed zat. “Het was Wimbledon 2015 en Grigor liet me in een boek over het toernooi een foto zien waarop ik in zijn spelersbox zat. Hij keek me triest aan -ik zag zelfs een traan in zijn ogen- en zei: ‘Heb je deze al gezien? Dit betekent alles voor mij. Jij in mijn box, naast mijn moeder.’ Het was op dat moment dat ik definitief wist dat het niets zou worden tussen ons. Ik kon niet de juiste persoon voor hem zijn op dat moment in mijn leven. Ik moest toen immers ook zo gefocust zijn op mijn eigen carrière, op het moment dat ik op mijn hoogtepunt was. Maar ik zat daar alleen maar omdat ik in die Wimbledon snel uitgeschakeld werd. Dus zijn goeie herinnering was mijn slechte. Wat voor hem alles betekende, kwam er alleen maar omdat ik verloren had.”

Federer en Nadal doneren elk 154.000 euro

Even wat verder, in de Rod Laver Arena, kwamen de toppers vannacht samen voor ‘Rally4Relief’, een event waar geld ingezameld werd voor de slachtoffers van de bosbranden. Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal, Naomi Osaka, Novak Djokovic, Caroline Wozniacki, Stefanos Tsitsipas, Petra Kvitova, Alexander Zverev, Coco Gauff, Dominic Thiem en Nick Kyrgios namen het in exhibitiewedstrijden tussen 2 teams op tegen elkaar ten voordele van het Australische Rode Kruis. Pret verzekerd. Zeker omdat de spelers met een microfoontje commentaar kunnen geven voor de hele Rod Laver Arena.

In totaal leverde het event in de Rod Laver Arena zo’n drie miljoen euro op. Nadal maakte bekend dat hij en Federer elk 250.000 Australische dollar (154.000 euro) stortten. “Hopelijk inspireren we mensen hiermee om te blijven helpen in de strijd tegen dit verschrikkelijk drama”, zei Nadal. Ook de Australiër Nick Kyrgios was erbij. Hij liet eerder weten 200 dollar voor elke ace te storten. “Het zijn enkele emotionele weken geweest”, vertelde hij. “Thuis in Canberra kon ik zelfs de deur niet uit. Ik ben zo dankbaar dat sterren als Federer en Novak en de anderen zich hierachter scharen.”