Zo zag u hem nog nooit: nieuwkomer Cristiano Ronaldo zingt zich de keel schor GVS

18 augustus 2018

10u55 0 Time-out Jawel, ook voor Cristiano Ronaldo gelden eeuwenoude tradities. Vandaag om 18u is het eindelijk zover, dan maakt de Portugees zijn debuut voor Juventus in een officiële match. Maar niet alvorens als nieuwkomer eerst een liedje voor zijn ploegmakkers te zingen.

Het hoort er nu eenmaal bij. Overal ter wereld moet elke nieuwe aanwinst een liedje brengen voor zijn ploegmaats. Naast Leonardo Bonucci, Joao Cancelo, Mattia Perin en Emre Can mocht dus ook Cristiano Ronaldo zich de keel schor zingen toen Juventus daags voor de match tegen Chievo op afzondering trok.

Bedeesd? Allerminst. Niet enkel op het veld, ook ernaast is de Portugees haantje-de-voorste. Toen de karaoke van start ging, nam 'CR7' meteen een stoel en begon uit volle borst een nummer van de iconische Portugese rockband Xutos & Pontapés mee te brullen. Mét zijn smartphone in de hand om de lyrics te kunnen aflezen. Het moge duidelijk zijn: Ronaldo is helemaal klaar om te schitteren.