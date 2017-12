Zo zag de kolossale tattoo van Tom Boonen er vorige maand uit, nu is ze helemaal af TLB

De tatoeage op de rug van Tom Boonen is helemaal af. Dat maakte zanger-tatoeëerder Tijs Vanneste - alias Jef Van Echelpoel -vandaag bekend op Facebook. Van Echelpoel deelde een foto, waarbij te zien hoe het gigantische hert op Boonens rug grotendeels werd ingekleurd.

"Het is een volledige hertenkop over heel zijn rug. Die is volledig volgeknald", vertelde Vanneste eerder al op de Studio Brussel over de tatoeage op Studio Brussel. "Tom is heel extreem hoor. Normaal deel je het aanbrengen van zo een tatoeage op in sessies van 3 uur, maar hij wil meteen 5 à 6 uur doordoen. Een keer was hij na een sessie 2 uur in shock, hij stond echt te trillen op zijn poten”, aldus Van Echelpoel.

