Zo viert Neymar carnaval: vrijdag zwoel kussend met de ene zangeres, zondag beste vriendjes met de andere

05 maart 2019

09u04

Dezer dagen vieren ze ook in het Brazilië carnaval en dus hoeft het allerminst een verrassing te zijn dat ook Neymar Junior in zijn thuisland vertoeft. De lichtvoetige aanvaller van Paris Saint-Germain is momenteel geblesseerd, maar kreeg van zijn werkgever wel de toestemming om naar Brazilië af te reizen. En Neymar zou Neymar natuurlijk niet zijn, mocht hij zich niet laten omringen door vrouwelijk schoon…

Afgelopen vrijdag werd de aanvoerder van de Braziliaanse nationale ploeg een eerste keer gespot, toen hij in Salvador gretig danste en deelnam aan de festiviteiten. Van zijn danspasjes doken (hoe kan het ook anders?) natuurlijk ook video’s op op social media en die leverden hem ook de nodige kritiek op. Hij is namelijk nog steeds herstellende van een voetblessure die hij begin februari opliep in de competitiematch tegen Straatsburg, maar het carnavalsfeest doet hem zijn blessurezorgen duidelijk eventjes vergeten. Voorts viel ook de aanwezigheid van Rafaela Porto, een jonge Braziliaanse zangeres, op. Plaatselijke tabloids legden de twee ook kussend vast op de gevoelige plaat.

Go - Nct dream pic.twitter.com/vVft7mxVkx neymar dancing to kpop(@ Neyaosomkpop) link

Zondag ging het dan naar Rio de Janeiro, waar een tweede feestje volgde. Rond middernacht kwam hij aan op de Sambódromo da Marquês de Sapucaí, een speciaal voor carnaval aangelegde paradeplaats in het centrum van de Braziliaanse metropool. Vanuit de viptribunes genoot hij mee van wat aanzien wordt als het grootste openluchtspektakel ter wereld en ook dáár liet hij zich natuurlijk omringen door vrouwelijk schoon. Neymar kreeg het gezelschap van Anitta, op de foto’s te herkennen met de roze haarband. Zij geldt momenteel als de Braziliaanse popkoningin en zoals uit het beeldmateriaal blijkt, konden de twee het best wel goed met elkaar vinden. Verder was ook Gabriel Medina, tweevoudig wereldkampioen surfen en al langer een vriend van Neymar, van de partij.

Enkele dagen terug liet Neymar in de Braziliaanse krant Globo nog zijn licht schijnen over zijn toekomstplannen - op sportief vlak dan, weliswaar. “Real Madrid is een van de grootste ploegen in de wereld. Elke speler die er interesse van geniet, heeft zin om voor de club te spelen. Vandaag voel ik me zeer goed in Parijs. Ik zit hier goed, maar in de toekomst weet je nooit”, verklaarde Neymar in het interview dat werd opgetekend in Parijs, al nuanceerde hij zijn woorden ook al snel. “Ik zeg niet dat ik naar Real zal gaan. Mijn droom die, al in vervulling is gegaan, was om te spelen voor Barcelona. Dat weet iedereen. Dat heb ik van kleins af aan al gezegd.”

Normaal gezien wordt Neymar morgen weer in Parijs verwacht, waar hij zijn ploegmaats een hart onder de riem zal steken voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United. Nadien wordt de laatste fase van zijn herstel ingezet.