Zo verzet paars-wit zijn gedachten voor de topper: Kums, Teo en co bezoeken mensen met beperking Mathieu Goedefroy

14u53

Bron: HLN 0

48 uur voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Club Brugge heeft de spelerskern van Anderlecht nog even tijd gemaakt voor het goede doel. Onder meer Sven Kums, Pieter Gerkens en Lukasz Tedorczyk brachten een bezoekje aan het dagcentrum VZW De Poel in Sint-Pieters-Leeuw, waar mensen met een verstandelijke beperking opgevangen worden. “Een heel leuk tijdverdrijf”, aldus Kums tussen het signeren door. “En zondag moeten we er gewoon staan.”

