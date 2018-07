Zó verwelkom je Ronaldo: knotsgekke Evra waant zich operazanger en is een flinke marteling voor de lachspieren GVS

22u39 3 Time-out Een showtje van Patrice Evra is nooit veraf. Wat is de Fransman blij dat Cristiano Ronaldo volgend seizoen in een truitje van Juventus te bewonderen is. In die mate zelf dat de gewezen verdediger van de Oude Dame zijn fijnste operastem bovenhaalt om 'CR7' te bewieroken. Knotsgek maar o zo hilarisch.

Na zijn fratsen bij Marseille beleeft Evra op voetbalgebied niet zijn beste dagen. Gelukkig gebruikt hij sociale media als uitlaatklep, waarop de Fransman wekelijks met de meest dolle filmpjes uitpakt. De ene keer imiteert hij Marouane Fellaini, de andere keer zoekt hij uit hoe een tamtam precies werkt. Hilarische beelden, maar hoe hij zijn maatje Ronaldo bij Juventus verwelkomt, tart toch alle verbeelding.

Evra heeft zich in een shirt van Juventus gehesen waarna hij zich hélémaal laat gaan op het iconische 'Con te partiro' van Andrea Bocelli. De songtekst is zelf geschreven. "Juventus, je hebt de beste speler ter wereld en hij wordt Cristiano Ronaldo genoemd", zingt de verdediger van West Ham United uit volle borst. "Ik hou van dit spel", waarna hij nog een speciale boodschap heeft voor 'Cri Cri'.

"Ik heb je nog twee dingen niet aan de telefoon verteld. Ten eerste. Ik weet dat je snel bent, maar ren na je debuut in Villar Perosa (de plek van de traditionele openingsmatch waar Juventus het tegen een selectie van jeugdspelers opneemt, red.) zo snel mogelijk weg. Ik weet dat je vijf Gouden Ballen hebt gewonnen, maar bij Juventus werkt het nu eenmaal zo. Den tweede: die match op 12 augustus is helemaal uitverkocht. 5.000 tickets waren meteen de deur uit."

Nog voor de transfer was Evra er rotsvast van overtuigd dat de Italiaanse kampioen voor de Portugese vedette dé ideale club was. De twee heren speelden drie jaar samen bij Manchester United. "Als hij tot 2050 wil voetballen, moet hij gewoon naar Juventus trekken. Er is geen betere ploeg voor hem. Er houden zo veel Italianen van hem, maar hij zal wel hard moeten werken. Bij Juvé weten ze niet wat vakantie is. Maar één ding kan ik hem beloven: hij wordt er een ster." 'CR7' wordt een uitblinker bij Juventus, Evra is dat nu al op Instagram...

No ti ho detto 2 cose importante dopo la nostra chiamata 🤭☺️ @cristiano @juventus #ilovethisgame #positive4evra Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 jul 2018 om 10:30 CEST