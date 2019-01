Zo sterk dat het lijkt alsof het getrukeerd is, dit keeperswerk van Iraniër in Asian Cup ODBS

17 januari 2019

17u49 0

Opmerkelijk beeld uit het burenduel Iran versus Irak (0-0) van gisteren op de Asian Cup. Alireza Beiranvand, doelman van Iran, gooit op een gegeven moment de bal zo ver in, dat er op sociale media gewag wordt gemaakt van getrukeerd beeldmateriaal. Maar de opvallende doelman (26) van Persepolis blijkt helemaal niet aan zijn proefstuk toe, zo leert onderstaande video. Met dank aan een uitzonderlijk goeie techniek, gooit Beiranvand de bal losjes uit de pols 75 meter ver het veld in. Ook op het voorbije WK ging zijn passage niet onopgemerkt voorbij. In de groepsmatch tegen Portugal wist de keeper een penalty van niemand minder dan Cristiano Ronaldo te stoppen. In Rusland vloog Iran eruit na ronde één, op de Asian Cup hebben ze zich net als Irak na drie matchen al verzekerd van een plaats in de achtste finales.