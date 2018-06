Zó steel je de show: jongedame pakt uit met ongelofelijke vangbal, waarna ze dat ook op passende wijze viert Redactie

07 juni 2018

Het is de droom van elke honkbalfan: een wedstrijd bijwonen en naar huis gaan met een van de wedstrijdballen die je zelf hebt gevangen. Een droom die werkelijkheid werd voor ene Gabby DiMarco, aandachtig toeschouwer in de wedstrijd tussen de Atlanta Braves en de San Diego Padres (14-1) in de Amerikaanse Major League Baseball. Zij ving het kleinood en op de koop toe deed ze dat met... haar bekertje bier. Dat moest natuurlijk ook op passende wijze gevierd worden, waarop de dolblije jonge dame besloot haar bekertje bier (met bal er nog in) in één teug leeg te drinken. Schol!