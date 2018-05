Zo'n 105 kilo en 30 cm verschil: 'The Mountain' uit Game of Thrones aast op kooigevecht met Conor McGregor MH

30 mei 2018

20u38

Om Conor McGregor angst in te boezemen, moet je van goeden huize zijn. Een kolos als Hafthor Björnsson, beter bekend als 'The Mountain' uit Game of Thrones, kan naar eigen zeggen de Ierse kooivechter wel een lesje leren in de octagon.

Björnsson, een IJslander, werd begin deze maand nog verkozen tot sterkste man van 2018. Dat hij voor niets of niemand terugdeinst, mag duidelijk zijn. McGregor zagen we in 2015 al een sparringsessie uitoefenen met de kolos van 180 kilo. “Breng me een short, steek ons in de kooi en ik zal opnieuw tegen hem vechten”, vertelde Björnsson deze week aan YouTube-kanaal ‘Off The Ball’. “Als ik hem vastkrijg, is het gevecht binnen de tien seconden afgelopen. De vorige keer spaarde ik McGregor omdat ik hem geen pijn wou doen. Ik wist dat ik hem aankon, maar ik wou hem niet breken. Hij voelde zo licht."

Of het ooit effectief tot een gevecht met de flamboyante Ier zal komen, weet vooralsnog niemand. “Er is natuurlijk een gigantisch verschil in lengte en breedte, maar ik ben het niet gewoon om slagen te krijgen. Ik ben geen vechter." En of dat verschil enorm is: zo'n 30 cm in lengte, 105 (!) in kilogram.

McGregor verschijnt op 14 juni nog voor het gerecht in New York. Benieuwd welke straf 'The Notorious' boven het hoofd hangt, nadat hij onder meer schade aanbracht aan een bus met een steekwagen. MMA-vechters Michael Chiesa en Ray Borg raakten daarbij gewond. Het incident vond plaats in aanloop naar de UFC 223 in het Barclays Centre in Brooklyn. Langs de kant van het UFC bleven sancties eerder al uit.