Zo lossen twee zigeunerfamilies hun vete op: met een 40 minuten lange knokpartij tussen 'Bigfoot' en 'Hulk'. En met 67.000 euro voor de winnaar Hans Op de Beeck

07u00 468 rv Joe 'The Hulk' Joyce (l) versus Patrick 'Bigfoot' Nevin. Time-out Om definitief een einde te maken aan hun jaar lange ruzie, legden twee zigeunerfamilies elk 30.000 pond samen. De winnaar mocht met de eer en het prijzengeld naar huis, alleen duurde het even voordat die bekend was.

Het begon allemaal met een caféruzie tussen twee Britse zigeunerfamilies, 13 maanden geleden. Even werd er vooral heen en weer gescholden, tot ze in december 2016 op het even simpele als brutale idee kwamen om het uit te vechten. Twee vooraanstaande familieleden zouden het tegen elkaar opnemen in een zogenaamd 'Bare Knuckle Fight BKB', een clandestien gevecht met blote vuisten waarbij die BKB staat voor Big Knockout Boxing...

Patrick Nevin, alias 'Bigfoot', was de uitdager. Joe Joyce, die ook bekend staat als de 'Hulk' en in de video de man is met blauw short, ging de uitdaging aan - op voorwaarde dat hij zich een jaar lang kon voorbereiden op het ordinaire straatgevecht. Niet voor niets: beide families legden elk 30.000 pond in, de winnaar ging met het hele bedrag (67.000 euro) naar huis.

rv

Zo gezegd, zo gedaan. En zo vond eind vorig jaar, enkele dagen voor Kerstmis, in een troosteloze en verlaten parking in Hemel Hempstead in de county Hertfordshire (even ten noorden van Londen) de clash tussen 'Bigfoot' en de 'Hulk' plaats. Aanwezig op de 'geheime' locatie: slechts enkele toeschouwers en twee -het moet gezegd- hilarische refs. Eentje uit elke familie. En of er werd geknokt. Hard geknokt: halfweg de partij moet Nevin verder met een gebroken neus, het gezicht dan al zwaar toegetakeld nadat Joyce hem meerdere keren bij het hoofd heeft vastgegrepen om hem toe te takelen. Maar er werd vooral lang geknokt: de vechtpartij duurt maar liefst 40 minuten. Op een gegeven moment kampen de twee kolossen met gapende wonden en stellen de refs meermaals voor om ermee te stoppen, maar zowel Patrick als Joe wil van geen wijken weten. Quasi volledig uitgeput.

Tot Patrick 'Bigfoot' Nevin zich dan toch gewonnen geeft. Verlies na technische knockout. Waarna beide kemphanen elkaar doodleuk de hand schudden. Ruzie geregeld. De eer van de familie hoog gehouden. Al kan Joyce, kooivechter Conor McGregor indachtig, niet nalaten wat onuitstaanbaar te pochen met zijn felbevochten overwinning.

De clip, opgeladen op YouTube op 17 december, is inmiddels al 224.000 keer bekeken.

rv Joe Joyce pocht met zijn felbevochten zege.