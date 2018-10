Zo kondigt Russische ijshockeyclub de enkelblessure van haar topspeelster aan ODBS

Een opvallende foto van een aan de enkel gekwetste Yulia Ushakova (28) op de behandelingstafel heeft de populariteit van de Russische ijshockeyspeelster de hoogte ingejaagd. Het was op die manier dat HC Spartak Moskou de blessure van haar sterspeelster aankondigde. Terwijl de post van de club bijna 4.700 keer geretweet werd, bleek Ushakova zelf best opgezet met het beeld. Ze zette de foto ook op haar Instagram, waar ze er prompt 100.000 volgers bijkreeg. Momenteel klokt ze af op 403.000 stuks.

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4 Spartak Moscow(@ spartak_hc) link

"Ik heb mijn enkel verdraaid en hield daar ook twee gebroken nagels aan over", schreef de gewezen bodybuildster bij de foto op haar Instagram. "Er wordt ook naar mijn pols gekeken en wanneer ik naar de manicure ga, zal ook dat probleem verholpen zijn. Mijn week is slecht gestart, maar ik zal de 'wereldproblemen van de vrouw' aanpakken in volgorde van belangrijkheid: eerst de rimpels, dan de nagels. Mijn enkelprobleem zal zo wel overgaan. Laat ons maar zien hoe die cosmetica werken - aan iedereen, een coole en positieve start van de week!"

Enkele dagen later stelde Ushakova, die voor het clubkanaal van Spartak Moskou ook ingezet wordt als excentrieke presentatrice, op de sociale media dat ze alweer beter is en de volgende match, vanavond tegen SKA na de nederlaag vorige donderdag tegen CSKA Moskou, kan spelen. "Mijn enkel herstelt prima, alles zit weer op de goeie plaats. Ik heb de groepstraining hervat en ben klaar voor de volgende wedstrijd. Bedankt voor de vele boodschappen van steun. Om de een of andere reden, zaten er wel honderden in mijn privé-berichten op Instagram. Vooral in Turkije werd er hard meegeleefd met mijn blessure. Ik weet niet of dat is omdat Spartak me officieel gekwetst verklaard heeft of dat het iets te maken heeft met die halfnaakte foto, maar een feit is een feit."