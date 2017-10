Zo arriveert een "wereldspits": Romelu Lukaku in bolide met stevig prijskaartje naar training KTH/GVS

11 treffers in 10 wedstrijden, dan mag je al eens in stijl aankomen op training. Na de interlandbreak keerden alle voetbalvedetten terug naar hun club, zo ook Romelu Lukaku. Hij deed dat niet onopgemerkt: in een Rolls Royce van 281.000 euro. Ondertussen kreeg 'Big Rom' ook lof uit onverwachte hoek. Van Liverpoolcoach Jurgen Klopp: "Ik denk niet dat er iemand ooit aan getwijfeld heeft dat hij een wereldspits zou worden."

Hij rijdt er al een tijdje mee rond, maar hij werd er zelden mee gespot. Lukaku wisselt immers graag af. Woensdag arriveerde hij nog op training in zijn matzwarte Mercedes, maar gisteren haalde hij zijn paradepaardje uit de garage: een Rolls Royce Ghost van maar liefst 281.000 euro. Een wagen waar hij met een loon van boven 200.000 euro per week niet lang voor hoeft te voetballen. Lukaku parkeerde zijn bolide onder meer naast de knalrode Jeep Wrangler van Matteo Darmian en de gepersonaliseerde Range Rover Sport V8 van Jesse Lingard. Een spelersparking vol luxe-auto's, heet zoiets.

In aanloop naar de topper tegen Liverpool kreeg Lukaku ook lof van Jurgen Klopp, trainer van The Reds. "Ik denk niet dat iemand er ooit aan heeft getwijfeld dat hij uit zou groeien tot een wereldspits. Om eerlijk te zijn vond ik hem al een wereldspits bij Everton. Bij United amuseert hij zich duidelijk. Hij is er nog beter geworden." Een compliment dat kan tellen: in Engeland hoor je dat vaker dan in België bijvoorbeeld, waar Lukaku ondanks 11 goals in de WK-kwalificatiecampagne niet door iedereen wordt gewaardeerd. "We weten dat United veel kwaliteit heeft", zei Klopp nog. "Wij kijken uit naar de topper. Eén van de meest speciale wedstrijden in het wereldvoetbal."

