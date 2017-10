Zó arriveert een topschutter: Lukaku in bolide met stevig prijskaartje naar training GVS

11 treffers in 10 wedstrijden, dan mag je al eens in stijl aankomen op training. Na de interlandbreak keerden alle voetbalvedetten terug naar hun club, zo ook Romelu Lukaku. De Rode Duivel deed dat niet onopgemerkt, hij verplaatste zich namelijk in een indrukwekkende Rolls Royce Wraith van maar liefst 281.000 euro naar het oefencentrum van Manchester United.

Vanzelfsprekend was het niet de enige flitsende luxe-auto op de spelersparking, maar toch verkoos één ster een doornee-model. Matteo Darmian bolde met een Volkswagen Passat van 'amper' 24.000 euro naar zijn dagelijkse bestemming.

