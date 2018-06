Zlatan showt bizarre tattoos op wel erg gekke plek en doet warme oproep: "Ik wil dat meer mensen me haten" GVS

Bron: ESPN Body Issue 0 Time-out Dat Zlatan Ibrahimovic niet verlegen is om een straffe quote, wist u al. Maar wist u ook dat het lichaam van de Zweedse ster op de gekste plaatsen versierd is met enkele zeer bizarre tatoeages? ESPN haalde hem voor de lens, twee tekeningen op het achterwerk van de vedette sprongen meteen in het oog. Ohja, hij fileerde ook nog zijn Zweedse landgenoten op het WK én is op zoek naar haters.

In zijn biografie ‘I Am Zlatan’ schreef Ibrahimovic dat tattoos een vorm van drugs zijn. Hij liet al eens vijftien namen tijdelijk op zijn borst zetten om hongersnood aan te kaarten en er prijkt ook niet toevallig een reusachtige leeuw op zijn rug. “When I step on the pitch, I am a lion" - een van zijn legendarische quotes - werd door de inkttekening in januari dit jaar net iets meer werkelijkheid.

Voorts onder meer op het lichaam: de 'mens van Vitruvius en Vitruviusman', vissen in allerhande soorten twee azen en een dozijn aan Chinese tekens. Maar wat we nog niet wisten: er pronken ook twee bizarre tattoos op zijn achterwerk. Twee ingewikkelde tekeningen in ware mandalastijl én in een blauwe kleur. Elke tekening heeft bij Zlatan een betekenis, maar de inhoud van deze tatoeages heeft de ster nog niet onthuld. Wél is hij bijzonder tevreden over zijn lichaam.

"Het is perfect. Ik ben zoals wijn: hoe ouder, hoe beter. Leeftijd is slechts een getal. Hoe sterk je bent en hoe je je voelt zit allemaal in je hoofd. Ik train veel en bereid me telkens goed voor. Ik ben een echte workaholic en dat werpt zijn vruchten af."

Plezier

Zlatan liet zich trouwens niet enkel gewillig fotograferen maar gaf ook zijn ongezouten mening over de prestaties van Zweden op het WK. Daar is hij niet bij, de voetbalbond had geen trek om de spits die na het EK in Frankrijk het einde van zijn interlandcarrière aankondigde er opnieuw bij te betrekken.

"In het begin was het moeilijk om naar Zweden te kijken", geeft Ibrahimovic nu toe. "Ik wist op dat moment dat ik beter ben dan hen, en dat voel ik eigenlijk nu nog steeds. Maar er komt een moment waarop je beslist om ze gewoon te laten doen. Ze mogen plezier hebben. Zelf kwam ik van een andere achtergrond toen ik international werd. Ik was anders, en toch heb ik het doorheen de jaren geschopt tot aanvoerder van mijn land. Ik bedoel maar: grootser kan het toch niet meer?"

Haters

Waar haalde Ibrahimovic de kracht vandaan om uit te groeien tot de absolute vedette die hij nu is? "Weet je wat mij energie geeft om altijd verder te gaan? Haters. Een hele carrière vertelden mensen mij dat ik het niet zou redden. Ze beoordelen me nog voor ik zelfs een kans kreeg. Maar ik draaide die kritiek om. Het gaf me kracht. Ik was nooit tevreden. Het probleem is dat mijn haters altijd fans worden. Ik moet en wil dus meer haters hebben", aldus de Zweed laconiek.

Diezelfde haters waren er volgens Zlatan als de kippen bij toen hij in het Europa Leagueduel tegen uitgerekend Anderlecht een zware knieblessure opliep. Na een operatie wachtte hem een lange operatie, maar opgeven stond niet in z'n woordenboek. "Toen het gebeurde zei ik bij mezelf: 'er is niets aan de hand. Gewoon blijven lopen. Het is maar een blauwe plek.'"

"Ik maakte mezelf iets wijs, want natuurlijk voelde ik dat het veel erger was. Na het verdict van de MRI-scan hoorde ik direct weer veel kritiek. Mijn carrière was voorbij, zogezegd. Natuurlijk heeft me dat moed gegeven om volop te revalideren. Ik alleen zou beslissen wanneer mijn loopbaan eindigt, en niemand anders. En zeker niet door een blessure. Ik trainde elke dag en zelfs tijdens mijn revalidatie kon de coach (José Mourinho bij Manchester United, red.) al op mij rekenen. Een knie of geen knie, een gebroken been of niet. Ik wil altijd helpen, zo ben ik."

Met zeven goals in elf matchen bij LA Galaxy toonde Zlatan alvast dat hij nog niet versleten is.