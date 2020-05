Zlatan scheurt met exclusieve Ferrari door straten van Stockholm, maar die rit krijgt wellicht nog een staartje YP

13 mei 2020

08u57 0

Zlatan Ibrahimovic mag zich wellicht aan een flinke boete verwachten. De 38-jarige Zweed ging in de straten van Stockholm een ritje maken in zijn peperdure Ferrari, maar wat bleek: de keuring van zijn bolide was niet langer in orde. Intussen blijft het ook koffiedik kijken waar de sportieve toekomst van 'Ibracadabra' ligt.

Zlatan Ibrahimovic is sinds afgelopen maandag terug in Milaan, maar ongeveer tegelijkertijd begon een video te circuleren die werd opgenomen in de straten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. Met ‘Ibra’ dus in een hoofdrol. Een enthousiaste autofan spotte de flamboyante aanvaller in een exclusieve Ferrari Monza SP 2 - naar verluidt zijn er maar 499 exemplaren van gemaakt en verkoopt Ferrari ze enkel aan trouwe klanten. Binnen de 2,9 seconden zit je met zo’n bolide al aan 100 km/u, terwijl de topsnelheid 300 km/u zou bedragen. Zlatan telde er in oktober minstens 1,3 miljoen euro voor neer. Een verjaardagscadeautje voor zichzelf, zo blijkt wanneer we even terugscrollen op zijn Instagrampagina. “Happy birthday to Zlatan.”

Maar het ritje in zijn zwarte luxesportwagen krijgt mogelijk nog een vervelend staartje. Zo zagen ze ook bij Transportstyrelsen (de overheidsinstelling in Zweden die belast is met het registreren, reguleren en inspecteren van voertuigen met betrekking tot de verkeersveiligheid voor onder meer wegverkeer) de beelden opduiken en wat blijkt: de Monza SP 2 is niet langer geregistreerd. “Sinds 30 maart is dat niet langer het geval”, zegt Mikael Andersson van Transportstyrelsen. “Tenzij je de kortste weg neemt naar de dichtstbijzijnde inspectie, mag je dan niet langer de baan op met je wagen.” En het zag er dus niet meteen naar uit dat Zlatan richting keuring reed. De kans is dus groot dat hij de rekening nog gepresenteerd zal krijgen.

However cool you think you may be, you aren't @Ibra_official in a Ferrari SP2 cool 😎



📸 @ferdi_piace

📌 Sweden 🇸🇪 pic.twitter.com/YkEQfClUSk Motor Magnet(@ Motor_Magnet) link

Ferrari en de Fiat

’t Is evenwel geen geheim dat Zlatan een zwak heeft voor zulke supercars. Zo pronkte hij eerder op social media al met een Porsche 918 Spyder, een Maseratie Gran Turismo, een Audo S8 of zelfs een Lamborghini Gallardo. Maar ook Ferrari heeft de Zweed dus hoog zitten. Zo vergeleek hij zichzelf ooit met het Italiaanse automerk, wanneer hij zijn ongenoegen uitte over de aanpak van Pep Guardiola, zijn voormalige coach bij FC Barcelona. “Ik ben een Ferrari, maar je rijdt met mij alsof ik een Fiat ben”, zou de Zweed zijn Spaanse oefenmeester hebben verweten.

Rest natuurlijk ook nog de vraag waar de sportieve toekomst ligt van Ibrahimovic, die de voorbije weken zijn conditie bij Hammarby, de club waarvan hij 25 procent van de aandelen bezit. De sportief manager van de Zweedse eersteklasser, Jesper Jansson, verklaarde in de plaatselijke krant Expressen dat het reëel is dat Zlatan ook effectief een contract als speler zal ondertekenen bij de club. “De kans dat Zlatan bij ons gaat spelen, is waarschijnlijk”, zei Jansson, die in een ver verleden (1999-2000) ooit voor Racing Genk speelde. “Er is nog niet concreet over onderhandeld. Maar dat moet ook niet. Zlatan zal wel zeggen wat hij wil. Ik ken hem inmiddels goed genoeg”, besluit hij. Het contract van Zlatan bij AC Milan, waar hij intussen de trainingen hervat heeft, loopt af in juni.

