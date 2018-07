Zingende Batshuayi amuseert zich (in bloot bovenlijf) in Los Angeles XC

19 juli 2018

Ook voor Michy Batshuayi mag de riem er na het WK even af. De Rode Duivel vertoeft momenteel in Los Angeles. En of ‘Batsman’ zich amuseert in de grootste stad van Californië. In bloot bovenlijf zingt hij het nummer ‘¿Cómo te llamas?’ van Jul, een rapper uit Marseille.