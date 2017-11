Zijn vrouw staat op het punt te bevallen, maar deze spits laat zijn ploeg niet zomaar in de steek Glenn Van Snick

11u50

Bron: The Sun, Daily Mail 1 Twitter Ryan Colclough Time-out Ryan Colclough beleefde gisteren een avond om nooit te vergeten. De 22-jarige spits van de Engelse derdeklasser Wigan Athletic scoorde in het duel tegen Doncaster Rovers tweemaal én werd voor een tweede keer vader. Vreugde alom, maar de manier waarop die gelukzalige momenten voor de jonge Brit verliepen, is allerminst alledaags.

Dinsdagavond stond in de League One - de derde klasse van het Engelse voetbal - het duel tussen Wigan Athletic en Doncaster Rovers op het menu. Een eitje voor de gewezen FA Cup-winnaar. Wigan staat immers op een tweede plek, terwijl de opponent slechts een achttiende plaats bekleedt. Niemand had dus vooraf durven voorspellen dat de match voor zoveel weerklank zou zorgen.

In de hoofdrol: ene Ryan Colclough. Want wat de 22-jarige Brit op drie uur tijd beleefde, is op z'n zachtst gezegd uniek te noemen. Zijn onvergetelijke avond begon om 21u05, want net voor rust poeierde de spits de 2-0 tegen de netten. Slechts enkele minuten later kreeg de man in de kleedkamer te horen dat zijn vrouw op het punt stond te bevallen. Snel omkleden en naar de kroost, zou u denken, maar niets was minder waar. De voorsprong was nog niet groot genoeg om zijn ploegmakkers zomaar in de steek te laten. Vreemd, maar wel een knap staaltje clubliefde...

Photonews

Colclough vatte de tweede helft aan, waarna hij in minuut 58 de geruststellende 3-0-cijfers op het scorebord zette. Dat bleek voldoende, want enkele tellen later werd hij haastig naar de kant gehaald en spurtte hij de spelerstunnel in. Zonder zich om te kleden ging het in zeven haasten naar het ziekenhuis, waar hij net op tijd arriveerde om de geboorte van zijn tweede kindje mee te maken.

Hattrick

Assistent-coach Leam Richardson gaf achteraf uitleg bij de heuglijke avond. "Tijdens de rust kregen we een berichtje dat het water van zijn vrouw gebroken was. Van zodra hij zijn tweede goal op het veld te pakken had, kon de zege ons niet meer ontsnappen en haalden we hem naar de kant. Zijn hoofd zat na dat doelpunt toch wel ergens anders. Eigenaardig? Iedereen gaat op een andere manier met het vaderschap om. Sommige spelers zouden nu nog in de kleedkamer zitten, anderen zouden zonder twijfel meteen naar het ziekenhuis vertrekken. Ik respecteer elke beslissing, ook die van Colclough."

Op Twitter was de kersverse vader - met een foto van zichzelf in spelersoutfit - alvast in de wolken met zijn hattrick. "Wat een geweldig resultaat. Ik ben zo blij om de geboorte van mijn tweede zoon met twee doelpunten te vieren."

Ryan Colclough vs Doncaster:



⚽️ Scores A Brace

🔄 Subbed off in 55th Minute

💨 Sprints Down The Tunnel

🚑 Makes it to the Hospital

👶 Sees the Birth of his Son

👕 Still In Full Kit



What a night 😅🎉👏 pic.twitter.com/1KcOd0PfXL SPORF(@ Sporf) link