Zijn rijk is uit: Italiaanse lookalike van Andrea Pirlo vervolgd ODBS

19 juni 2019

06u08

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Time-Out Andrea Pirlo is het beu. De Italiaanse voetballegende heeft een proces aangespannen wegens fraude tegen een man die zich al twee jaar als zijn lookalike voordoet.

Alessandro Palazzolo, een 48-jarige gewezen goudsmid uit de buurt van Turijn, zou de dader moeten zijn. Hij speelde het spel naar verluidt bijzonder vernuftig: in het bijzijn van een medeplichtige, lichtte de man winkelhouders in Turijn, Brescia en Napels op. Dan vroeg hij achter kledij en juwelen. Of hij die, als Pirlo zijnde, niet met fikse korting kon krijgen. Of gratis, hij zou ze nadien wel terugbezorgen. Maar hun uitgeleende spullen zagen de winkeliers nooit meer terug. De echte Andrea Pirlo (40), die kreeg dan tot zijn ontzetting aanmaningen tot betaling van de gedupeerde handelaars toegestuurd.

Het icoon van Juventus had al eens een klacht neergelegd tegen de man bij de politie van Turijn, waarna die op onderzoek uittrok. Door het screenen van telefoongesprekken en dankzij verhalen van getuigen, kon de identiteit van de man en de mededader achterhaald worden. Het ging zelfs zo ver dat de oplichter ook probeerde om via de gewezen dokter van Pirlo makkelijk aan medisch advies of ingrepen van experten te geraken. Of dan gaf hij zich op een gala-avond op als de broer van Pirlo en werd hij als een VIP behandeld.

De gracieuze regisseur Pirlo hing in 2017 de voetbalschoenen aan de haak na twee seizoenen bij New York City. Zowel met AC Milan als Juventus veroverde hij de scudetto, met Italië won hij het WK in 2006. Mogelijk keert hij deze zomer terug naar zijn grote liefde Juventus om er de technische staf van Maurizio Sarri te vervoegen.