Zijn kinderen smeekten Mark (54) om te stoppen met uit de kleren te gaan. Maar de meest beruchte streaker ter wereld wil van geen wijken weten TLB

28 december 2018

06u15

Bron: Sky Sports 0 Time-out 568 keer. Vijfhonderdachtenzestig keer ging de Britse exhibitionist Mark Roberts publiekelijk uit de kleren tijdens een of ander groot sportevenement. Het palmares van de bekendste streaker ter wereld is indrukwekkend. Zo rende hij onder meer zonder kleren het veld op tijdens de Champions League-finale van 2002, de mannenfinale op Wimbledon in 2002, de Super Bowl en de Winterspelen in Pyeongchang van 2018. Aan zijn streakpensioen wil de 54-jarige Brit, ondanks de smeekbedes van zijn drie kinderen, bovendien nog niet denken.

Mark Roberts woont met zijn gezin in Sefton Park, Liverpool. In het dagelijkse leven is hij schilder en stukadoor. Maar als hij naar een sportevenement trekt, laat Roberts zijn kwasten thuis. En zijn kleren ook. Al 568 keer rende hij tijdens zijn 25-jarige ‘carrière’ - zo noemt de Brit het zelf - naakt over een veld of door een zaal. Hij deed dat al in 24 verschillende landen en ‘slechts’ 25 werd hij naar eigen zeggen gearresteerd.

“Ik ben een echte entertainer”, vertelt de Brit in een gesprek met Sky Sports. “Ik hou ervan om mensen aan het lachen te brengen en dat lukt me heel vaak. Ik denk meteen terug aan één moment. Tijdens de Winterspelen van 2016 stapte ik tijdens de curlingcompetitie op het ijs met een rubberen kip rond mijn middel om mijn edele delen te bedekken. Het publiek lag in een deuk, net als de sporters op het ijs. Daar doe ik het voor. Ik maak er graag een optreden van, gewoon in mijn blootje wat rennen en wuiven, vind ik maar niets.”

Roberts’ eerste optreden dateert van 1993, toen hij de toeschouwers deed schrikken tijdens het Hong Kong Sevens rugby-toernooi. “Dat was toen de meest bevrijdende ervaring van mijn leven”, blikt de streaker terug. “Ik voelde puur geluk toen ik naakt voor zo’n 65.000 mensen stond, vooral omdat ik besefte dat ik het lef had om dat te doen. En de reacties die ik krijg van het publiek, maken mijn optredens telkens de moeite waard. Dat is de reden waarom ik het na 25 jaar nog doe.” De Brit probeert het naar eigen zeggen ook ‘proper’ te spelen. Hij zal nooit een veld betreden als een match aan de gang is, enkel tijdens spelonderbrekingen. “Die sporters werken jarenlang om in een finale te staan. Dat moment ga ik niet verpesten voor hen.”

Kinderen smeekten om te stoppen

Roberts is al enkele jaren verloofd met ene Suzi. Zij ziet volgens de Brit geen graten in zijn speciale optredens. “Ze wist wat mijn hobby is toen ze akkoord ging om met mij te trouwen. Maar mijn kinderen hadden het er wel moeilijker mee”, aldus Roberts. “Toen ze tieners waren en me op de televisie naakt over een veld zagen rennen, hebben ze gesmeekt om ermee te kappen. ‘Onze vrienden zien jou ook bezig’, zeiden ze dan. ‘En wat vinden ze ervan?’, vroeg ik dan en het antwoord was dan dat ze het eigenlijk geweldig vonden. Dus ik zag geen reden om te stoppen. Nu zijn mijn kinderen (van respectievelijk 30, 25 en 21 jaar oud, red.) ouder en vinden ze het zelf ook geweldig.”

De laatste jaren koos Roberts er wel voor om zijn edele delen steevast de bedekken, iets wat hij in het begin van zijn avontuur niet deed. “Tegenwoordig wordt wat ik doe soms minder geaccepteerd”, zegt Roberts, die wel aangeeft dat zijn relaties nog nooit geleden hebben onder zijn speciale hobby. En hij vaart er financieel ook wel bij. Na een paar succesvolle optredens, sloot de schilder enkele mooie sponsordeals. Zo betaalde het gokplatform Golden Palace hem in 2003 om te streaken tijdens de UEFA Cup finale tussen Celtic en FC Porto in Sevilla. De enige voorwaarde was dat Roberts de naam van het bedrijf op zijn lichaam zou schrijven.

Ook in 2004 betaalde Golden Palace Roberts voor de misschien wel moeilijkste streak van zijn leven, tijdens de Super Bowl. De Brit bereidde zijn acte de présence een jaar lang voor en trok onder meer een scheidsrechtersplunje aan om de security in Texas in de luren te leggen. Samen met een vriend kon hij kaartjes bemachtigen voor de eerste rij in het Reliant Stadium en tijdens een spelonderbreking rende hij het veld op. Hij trok zijn kleren uit, werd al snel tegen de vlakte gewerkt door een van de American Football-kleerkasten en dan leidde de security hem weg. Roberts hield enkel een stevige boete over aan zijn avontuur in de Verenigde Staten. Hij verscheen tijdens zijn 25 jaar als streaker elf keer voor de rechtbank en ‘slechts’ drie keer volgde er ook en veroordeling. Dat was onder meer het geval nadat hij op het veld was opgelopen tijdens de FA Cup-finale tussen Liverpool en Arsenal in 2001.

“Meestal word ik één tot twee uur vastgehouden door de politie en mag ik dan zonder sanctie beschikken”, aldus Roberts. “Dat komt omdat ik de openbare orde niet verstoor of voor paniek zorg. Ik breng de mensen gewoon aan het lachen en amuseer me zelf ook.” Recenter dook de Brit onder meer op tijdens de laatste 100m-race van Usain Bolt en de schaatscompetitie op de Winterspelen in Pyeongchang. De bedoeling was om ook op te duiken tijdens de finale van het WK voetbal van 2018 tussen Frankrijk en Kroatië, maar dat plan viel in duigen.

“Ik dacht er misschien aan om daar mijn laatste optreden te houden. Ik kon ook tickets bemachtigen voor de match, maar ik vergat om tijdig een visum te regelen. Dat was balen. Ik weet nog niet wat mijn volgende evenement wordt, maar ik denk niet dat ik er ooit mee zal stoppen. Ik heb in mijn testament laten noteren dat ik naakt begraven wil worden in een doorzichtige kist. Zo kan ik streaken op mijn eigen begrafenis.”

Enkele opvallende ‘optredens’ van Roberts: