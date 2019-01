Zijn favoriete film is Rocky en hij zal nooit paprika of ajuin eten: 60 weetjes over Michel Preud’homme (die vandaag 60 jaar wordt) FDZ/NP

24 januari 2019

06u15 0 Time-out Michel Preud’homme mag vandaag zestig kaarsjes uitblazen. Ter gelegenheid daarvan: zestig weetjes over de huidige Standard-coach.

1) Hielp van zijn zevende tot zijn achttiende op de boerderij naast waar hij woonde met zijn ouders – het hooi binnenhalen, de beesten verzorgen, mee op de tractor.

2) Debuteerde op zijn achttiende bij Standard, op Anderlecht. Won er twee titels en een beker én hij speelde een Europese finale.

3) Kreeg 30.000 Belgische frank voor zijn eerste wedstrijd bij de Rouches.

4) Won als doelman van KV ­Mechelen twee keer de Gouden Schoen (in 1987 en 1989) en werd vier keer op rij (van 1988 tot 1991) uitgeroepen tot Doelman van het Jaar.

5) Behaalde de hoogste score ooit op de Gouden Schoen: 509 punten.

6) In 1994 uitgeroepen tot beste keeper ter wereld na zijn uitstekende WK in de Verenigde Staten. Hij won de Lev Yashin Award.

7) Trok op zijn 35ste naar ­Portugal waar hij bij Benfica speelde tot zijn 40ste.

8) Kon in de nadagen van zijn carrière nog naar het Braziliaanse Fluminense, maar weigerde het aanbod.

9) Maakte Standard in 2008 voor het eerst in 25 jaar kampioen als trainer.

10) Ging na die titel op bedevaart van de Académie naar Banneux – een wandeling van 20 kilometer – belofte maakt schuld.

11) Trok als speler altijd eerst zijn linkersok aan.

12) Stelde als technisch directeur van Benfica José Mourinho aan als coach.

13) Won bij elke ploeg waar hij trainer was een prijs.

14) Staat bekend als een échte winnaar. Zelfs bij verlies ­tegen zijn kinderen in een gezelschapsspelletje kan het uren beeld zonder klank blijven.

15) Speelt graag UNO en Trivial Pursuit.

16) Is naast golfen ook bedreven in tafeltennis en snooker.

17) Had destijds ook een ­snookerzaak in Zemst, Vlaams-Brabant, op een boogscheut van Mechelen.

18) Wilde naar eigen zeggen nooit trainer worden, maar werd overtuigd door Luciano d’Onofrio.

19) Zoekt zijn kinderen Guilian en Megan altijd in de tribune voor de match – bijgeloof.

20) Wilde als kleine jongen ­eigenlijk dierenarts ­worden.

21) Zijn eerste wagen? Een ­Citroën Dyane.

22) Volgde Latijn-Wetenschappen op school.

23) Heeft na een nederlaag buikpijn en voelt zich dan ook fysiek slecht.

24) Noemde zichzelf ooit «een machine, gemaakt om te winnen.»

25) Wil graag voor één dag in de huid van een boeddhistische monnik kruipen. «Ik zou eens willen weten hoe het voelt om tot volledige rust en ­sereniteit te komen.»

26) Zoon Guilian benadrukt de competitiviteit van zijn papa: «Als we FIFA speelden, moest hij tien minuten voor de match een opstelling maken. Hij keek naar de tegenstander en paste in functie daarvan zijn ploeg aan. Elke speler kreeg een ­bepaalde opdracht.»

27) Slaapt na een match niet of maximum één uur per nacht.

28) Trok tijdens zijn sabbatjaar in Bordeaux speciaal een kabel om toch nog het Belgisch voetbal te volgen.

29) Woonde als trainer van Club Brugge een jaar in ­hotel Weinebrugge.

30) Maakte zelf de plannen voor de huidige L’Académie Robert Louis-Dreyfus.

31) Zit op de bank met ­pruimtabak – snus – onder de bovenlip. Geleerd van zijn ­voormalige ploegmaat Edström. Theo Janssen verstopte die pruimtabak ooit bij FC Twente, maar gaf het onmiddellijk terug na een nederlaag.

32) Parkeerde bij Club Brugge altijd op dezelfde plaats.

33) Bij AA Gent ging Preud’homme altijd naar het linkse toilet in het Otten­stadion.

34) Nog bij de Buffalo’s ­bestond zijn laatste ­maaltijd voor de wedstrijd uit ­bananen met suiker. «En ze ­mochten niet te groen zien.»

35) Kreeg bij Twente een Volkswagen Touareg en bracht hem terug naar de garage omdat de auto naar eigen ­zeggen altijd stilviel aan de ­lichten. Het bleek een hybride wagen te zijn.

36) Liet de assistent-manager van AA Gent ooit naar Keerbergen rijden – 180 km heen en terug – omdat hij... zijn pruimtabak thuis vergeten was.

37) Werd ooit geschorst ­omdat hij een televisie liet ­installeren in de dug-out. «Maar die was na acht minuten kapot.»

38) Jan Van Steenberghe moest bij AA Gent altijd 20 ballen kopen waar de tegenstander door de week mee trainde.

39) Preud’homme heeft een golfhandicap van 7.8.

40) Zijn favoriete film is Rocky – over een bokser die aan de weg naar de top timmert.

41) Is een grote fan van Céline Dion.

42) Zijn droombestemming is Mauritius.

43) Is verslaafd aan Wordfeud, een soort online scrabble.

44) Leest het liefst psychologische thrillers.

45) Maakte al twee hole-in-ones tijdens het golfen.

46) Was tijdens zijn legerdienst verantwoordelijk voor de administratie van de logistiek van de vrachtwagens.

47) Over een maand loopt er een King Charles Spaniël rond ten huize Preud’homme. De vorige werd gestolen.

48) Hoe kan het ook anders als Luikenaar: Luikse bouletten eet hij het liefst.

49) Een wijntip om hem als (verjaardags)cadeau te geven? Barolo.

50) Heeft al veertig jaar ­dezelfde nachtmerrie: hij is doelman, komt aan in het stadion en is zijn handschoenen vergeten.

51) Elke dag plant hij 45 ­minuten in voor... een grote boodschap.

52) Spreekt vloeiend vier talen: Nederlands, Engels, Frans en Portugees.

53) Slaat met een golfclub in de living om zijn slag te ­oefenen.

54) Zijn droomcompetitie is de Serie A – hij misliep ooit een transfer naar AC Milan.

55) Zijn golfballen hebben rode stippen zodat ze op een kleine voetbal lijken.

56) Schoenen mogen van Preud’homme nooit op ­tafel staan. Het zou ongeluk ­brengen.

57) Onderbrak bij Al Shabab ooit een gebed van de spelers. Reden? Hij wilde niet wachten met de start van de training.

58) Droeg tijdens het kampioenenjaar van Standard maandenlang dezelfde oranje pull van het merk Jezequel.

59) Vroeg in Gent om opzwepende muziek te draaien voor de wedstrijd. Om het ­sta­dion te doen daveren, om de fans op te hitsen. Een overblijfsel daarvan: ‘Just Can’t Get Enough’ van Depeche Mode.

60) Zal nooit paprika of ajuin eten omdat hij dat niet goed verteert.